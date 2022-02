Tales of the Walking Dead - Alpha w spin-offie The Walking Dead? Samantha Morton ma powrócić do roli

fot. AMC

Tales of the Walking Dead to spin-off The Walking Dead. Serial będzie miał formę antologii, czyli w każdym odcinku widzowie obejrzą odrębne historie i nowe postacie. Niedawno informowaliśmy, że w obsadzie serialu znaleźli się: Anthony Edwards (Kim jest Anna?, Ostry dyżur), Parker Posey (Zagubieni w kosmosie), Terry Crews (Brooklyn 9-9), Poppy Liu (Hacks) i Jillian Bell (Gęsia skórka). Ponadto do serialu dołączy też Daniella Pineda (Cowboy Bebop).

W Tales of the Walking Dead możliwe są też powroty bohaterów znanych z uniwersum Walking Dead. Mówi się, że do roli Abrahama ma powrócić Michael Cudlitz. Z kolei serwis The Illuminerdi podał, że Samantha Morton ponownie wcieli się w Alphę w jednym z odcinków. Przypomnijmy, że ta postać była okrutną, sadystyczną i groźną antagonistką. Była przywódczynią Szeptaczy, którzy nosili na twarzach skórę zombie, aby wtopić się hordy żywych trupów. W The Walking Dead zadebiutowała w 9. sezonie. Ostatecznie zabił ją Negan (Jeffrey Dean Morgan) w 10. serii, dlatego można się domyślać, że historia tego odcinka Tales of the Walking Dead będzie rozgrywać się przed wydarzeniami z serialu.

The Illuminerdi podali również informację, że AMC prowadzi casting do jeszcze jednej roli w epizodzie, w którym ma pojawić się Alpha. Stacja chce obsadzić postać o imieniu Hailey, która jest około 20-letnią kobietą dowolnego pochodzenia etnicznego. Bohaterka jest opisywana jako inteligentna, silna, o charakterze typu A (niecierpliwa, szybko denerwująca się). Wcześniej była kierownikiem siłowni i instruktorką ćwiczeń. Jest naturalną liderką, która pragnie porządku i chce żeby o wszystkich zadbano. Choć jest podziwiana to ma skłonność do przekraczania granic. Hailey ma opiekuńczą naturę, która objawia się najbardziej wśród dzieci. Ma jednak tendencję do bycia zbyt ufną z powodu swojej dużej pewności siebie.

19 stycznia rozpoczęły się prace na planie Tales of the Walking Dead. Premiera serialu, który będzie składać się z 6 odcinków zaplanowana jest na lato 2022 roku na AMC i AMC+.

materiały prasowe

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.