Tár - premiera oscarowego hitu w kinach. To jeden z najlepszych filmów roku

fot. materiały prasowe

Tár to kapitalnie oceniany film w reżyserii Todda Fielda, który zebrał już mnóstwo nagród i ma 6 nominacji do Oscara, które wyróżniają wybitną jakość tej produkcji. Recenzje krytyków to potwierdzają, bo film ma 91% pozytywnych opinii ze średnią ocen 8,3/10 (sprawdź omówienie recenzji!). Widzowie też są zachwyceni, także ci w Polsce, którzy mogli oglądać film na pokazach przedpremierowych, a teraz każdy może się udać do kina, bo premiera odbyła się 24 lutego.

Tár - zwiastun

Tár to nowy film muzyczny o uznanej kompozytorce, która została pierwszą w historii kobietą-dyrygentką największej niemieckiej orkiestry. W główną rolę wcieliła się Cate Blanchett.

Zobacz także:

Tár - zdjęcia