Tár z udziałem Cate Blanchett powalczy o Oscary. Jak film oceniają krytycy?

fot. materiały prasowe

Tár przedstawia historię uznanej kompozytorki Lydii Tár, która zostaje pierwszą w historii kobietą-dyrygentką wielkiej niemieckiej orkiestry. Produkcja analizuje zmieniającą się strukturę władzy, jej wpływ oraz trwałość we współczesnym świecie. Film ma za sobą już debiuty na międzynarodowych festiwalach oraz przedpremierowe pokazy, dzięki czemu możemy przeczytać recenzje krytyków i sprawdzić, jak oceniają nową produkcję Fielda z udziałem Cate Blanchett. W Polsce Tár zadebiutuje 24 lutego 2023 roku, a tutaj znajdziecie listę kin, w których będzie można film zobaczyć.

Film może pochwalić się wynikiem 91% pozytywnych recenzji (287 pozytywnych i 29 negatywnych), co przekłada się na średnią ocen na poziomie 8.30/10. Widzimy zatem, że nominacje Oscarowe nie są przypadkowe, a film chwalony jest nie tylko za wyjątkową rolę Blanchett, ale też za sposób pokazania studium przypadku artystki, która korzysta ze swojej uprzywilejowanej pozycji. Chwalony jest sposób, w jaki skonstruowano postać i zadbano o każdy najmniejszy detal, dzięki czemu wydaje się, że Lydia faktycznie wzorowana jest na kimś prawdziwym. Jednocześnie jest to rola niezwykle wymagająca i krytycy są zdania, że jeśli aktorka nie mogłaby wcielić się w tę rolę, to trudno sobie wyobrazić w niej kogoś innego. Niektórzy są zdania, że to może nieco przeintelektualizowany scenariusz, ale nie ma chwili na nudę, a każda minuta wypełniona jest istotnymi zdarzeniami. Film jednocześnie rzuca widzom wyzwanie, aby zaangażowali się w wiele niuansów i samodzielnie poszukiwali sądów na ich temat.

W mniej pozytywnych recenzjach padają określenia, że prócz Blanchett cała reszta jest przeciętna, a konstrukcja zbyt gęsta i trudna do strawienia. Krytykowane jest też zakończenie, które kładzie niejako to, co udało się zbudować wcześniej. Jest jednak wiele do podziwiania w Tár, nawet jeśli nie dla wszystkich będzie to równie satysfakcjonujące doświadczenie.

Recenzję możecie przeczytać też na naszym portalu.

Tár - zdjęcia

Tár

Tár – obsada

W filmie Tár wystąpili między innymi: Cate Blanchett, Noémie Merlant, Nina Hoss, Mark Strong, Sophie Kauer, Julian Glover, Allan Corduner, Sylvia Flote oraz Sydney Lemmon.

Tár - oficjalna premiera w kinach odbędzie się 24 lutego 2023 roku.