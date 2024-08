Teaser serialu Alien: Earth w amerykańskich kinach z Romulusem. Nagranie wyciekło do sieci

fot. materiały prasowe

Na potrzeby wyświetlania w amerykańskich kinach filmu Obcy: Romulus przygotowano krótki teaser serialu Alien: Earth. Nie pokazuje on żadnych scen z odcinków, a jedynie jest zajawką zapowiadającą to, że ten projekt nadchodzi. Do sieci trafiło nagranie z kina. Na ten moment zapowiedź nie pojawiła się w kinach w innych krajach świata.

Alien: Earth - teaser

Alen: Earth - postęp prac

Noah Hawley (Fargo) w rozmowie z The Hollywood Reporter ujawnił, że nadal wytrwale pracuje nad montażem i całą postprodukcją. Serial pojawi się dopiero w 2025 roku z uwagi na wiele scen z efektami specjalnymi, które - jego zdaniem - wymagają czasu, by dobrze wyglądać na ekranie. Niewyklucza, że świat Obcego to coś, czym będzie się zajmować przez kolejne lata

Z uwagi na to, że Alien: Earth jest teraz jego priorytetem, prace nad Fargo są wstrzymane. Przyznaje, że ma jakieś luźne pomysły na kolejny sezon, nad którymi może pracować i je rozwinąć, ale z uwagi na Alien: Earth na razie nie ma na to czasu. Nie jest więc w stanie powiedzieć, kiedy Fargo może powrócić na ekrany.

Alien: Earth - co wiemy o serialu?

Historia rozgrywa się na Ziemi pod koniec XXI wieku , czyli przed wydarzeniami z filmu Obcy - 8. pasażer Nostromo. Fabularnie nie będzie związku z Prometeuszem i Obcy: Przymierze, których akcja rozgrywała się daleko od Ziemi w podobnym okresie. Twórca zapowiedział, że serial nie może być klaustrofobicznym horrorem jak filmy, więc jego konwencja będzie znacznie rozbudowana i inna.

W obsadzie są Sydney Chandler, Timothy Olyphant, Alex Lawther, Samuel Blenkin, Essie Davis, Adarsh Gourav, David Rysdahl, Babou Ceesay, Jonathan Ajayi, Erana James, Lily Newmark, Diêm Camille oraz Adrian Edmondson.