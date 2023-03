Technologia XR w serialu „Na Wspólnej” – nowy etap w produkcji telenowel w TVN

fot. TVN

Współpraca z firmą Wizja Multimedia zaowocowała uruchomieniem w 2021 roku studia XR, w którym kręcono już m.in. serial Skazana oraz widowisko Jesteśmy w domu! oraz Strefę Kibica. Teraz technologia ta została wykorzystana w jednym z najpopularniejszych seriali telewizyjnych w Polsce – Na Wspólnej. Premiera odcinka, w którym zastosowano tę nowoczesną technologię, odbyła się w czwartek 9 marca 2023 roku.

Dzięki technologii XR produkcja wideo może zostać przeniesiona do przestrzeni wirtualnej, co umożliwia łączenie światów realnego i cyfrowego i pozwala na generowanie całkowicie wirtualnej scenografii oraz dodanie efektów specjalnych do scen realnych. W studiu filmowym zamontowane są ogromne ekrany tworzące wirtualną scenę, na której wyświetlana jest scenografia. I to zarówno na ścianach, jak i podłodze. Kiedyś tła takie były ręcznie malowane, potem pojawiły się zdjęcia i filmy – teraz może to być fantastyczny świat wygenerowany w programie graficznym albo atrakcyjny plener, którego nakręcenie tradycyjnymi metodami kosztowałoby krocie. Na takiej scenie można więc mieszać prawdziwe rekwizyty i scenografie z wirtualnymi, co daje bardziej realistyczne efekty.

fot. TVN

Technologia XR rozpoczęła swój marsz przez studia filmowe od pierwszego sezonu The Mandalorian. Aktorzy czy prezenterzy widzą, co dzieje się wokół nich, dzięki czemu lepiej mogą grać w cyfrowym otoczeniu niż na tle bezdusznego green screenu, na który narzekał choćby sir Ian McKellen podczas kręcenia Hobbita. W XR wszystko dzieje się na żywo, dzięki czemu aktorzy mogą lepiej wczuć się w rolę.

Na Wspólnej w XR

Zastosowanie technologii XR w produkcji treści wideo to coraz częstsze rozwiązanie w branży medialnej, a TVN Warner Bros. Discovery dołącza do grona firm, które inwestują w nowoczesne technologie. Firma planuje wprowadzić technologię XR do swoich kolejnych produkcji, a w najbliższej przyszłości możemy spodziewać się kolejnych ciekawych innowacji w dziedzinie produkcji treści wideo.