Ted Lasso - premiera 3. sezonu zostanie przesunięta? Twórca o opóźnieniu prac

fot. Apple TV+

Ted Lasso ma powrócić z 3. sezonem latem 2022 roku, ale wygląda na to, że termin zostanie przesunięty. Brendan Hunt, który wciela się w postać trenera Bearda, a także jest współtwórcą produkcji, powiedział TV Line, że fani powinni oczekiwać drobnego opóźnienia. Scenariusze do odcinków są już napisane i obecnie są w fazie przedprodukcyjnej. Jednak zdjęcia na planie rozpoczną się później z powodu "futbolowego problemu", a konkretniej ze względu na to kiedy mogą kręcić sceny piłkarskie. Hunt wyjaśnił:

Na pewno zaczynamy [produkcję] później w tym roku niż było to przy 2. sezonie. Byłbym zaskoczony, gdyby nasz termin [premiery] nie został zmieniony. To wykracza poza moje kompetencje, tego nie wiem, ale mam pewne mgliste pojęcie o ograniczeniach w sferze czasowej. Wydaje mi się mało prawdopodobne, żeby [premiera] odbyła się tak szybko w tym roku.

Prace na planie mają rozpocząć się wkrótce, prawdopodobnie pod koniec lutego. Według Hunta zdjęcia zajmą więcej czasu niż ludzie by tego chcieli, ale będą się starać, żeby zrobić to dobrze.

Wiadomo, że w 3. sezonie powrócą Sarah Niles jako sportowa psycholożka Sharon Fieldstone i gościnnie występujący w serialu James Lance, który wciela się w dziennikarza sportowego Trenta Crimma. Mają odegrać dużą rolę w kolejnych 12 odcinkach finałowej serii, mimo że pożegnano się z tymi postaciami w końcówce 2. sezonu.

W obsadzie znajdują się Jason Sudeikis, Hannah Waddingham, Brendan Hunt, Jeremy Swift, Juno Temple, Brett Goldstein, Phil Dunster i Nick Mohammed.

Ted Lasso - 2 sezony są dostępne na Apple TV+.

Ted Lasso - sezon 2, odcinek 12

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.