Ted Lasso - Jason Sudeikis potwierdza zakończenie historii w 3. sezonie. Czy powstaną spin-offy?

fot. Apple TV+

Ted Lasso to jeden z najpopularniejszych seriali platformy streamingowej Apple TV+, który powróci z nowymi odcinkami 3. sezonu już 15 marca 2023 roku. Tak jak w poprzednich seriach epizody będą trafiać do serwisu co tydzień. Łącznie sezon będzie składać się z 12 odcinków.

Według wielu wcześniejszych zapowiedzi 3. sezon ma być ostatnim dla Teda Lasso. Jason Sudeikis, który wciela się w tytułowego bohatera oraz jest twórcą i scenarzystą serialu, kilka razy mówił, że historia została rozpisana na trzy serie. Wygląda na to, że sytuacja się nie zmieniła, ale niewykluczone, że istnieje szansa na zobaczenie Lasso w innej formie. Oto, co powiedział serwisowi Deadline:

W sensie, zawsze jest cameo, prawda? To koniec tej historii, którą chcieliśmy opowiedzieć, którą mieliśmy nadzieję opowiedzieć i uwielbialiśmy opowiadać. Fakt, że ludzie będą chcieli więcej i będą zainteresowani czymś wykraczającym poza to, o czym jeszcze nie wiedzą w 3. sezonie pochlebia mi. Może po 31 maja, gdy wszystkie odcinki sezonu zostaną wyemitowane, powiedzą: „Człowieku, wiesz co, rozumiemy to - wszystko w porządku. Nie potrzebujemy więcej - rozumiemy to". Ale dopóki ten czas nie nadejdzie, doceniam ciekawość wykraczającą poza to, co do tej pory wymyśliliśmy.

Dalsza wypowiedź aktora sugeruje, że jest szansa na kontynuację historii w spin-offach.

Tak, myślę, że nakryliśmy stół dla każdego rodzaju ludzi… aby mogli obejrzeć dalsze wydarzenia z tych historii. Ponownie nie mogę się powstrzymać od potraktowania tego pytania jako pochlebstwa za to, co wszyscy, którzy pracowali nad serialem, próbowali zrobić. To naprawdę miłe, że ludzie o tym myślą, ponieważ nigdy nie wiesz, co się stanie, kiedy coś stworzysz. Fakt, że ludzie chcą więcej, nawet jeśli jest to inna droga, jest cudowne.

Ted Lasso - zdjęcia z 3. sezonu

Ted Lasso - sezon 3

Ted Lasso - fabuła 3. sezonu

Po wydarzeniach z 2. sezonu wszystko zaczyna się rozpadać na boisku i poza nim. AFC Richmond stanie się celem medialnych ataków i spekulacji, czy uda im się utrzymać w Premiere League. Nate przeniósł się do West Ham United, w którym pracuje dla Ruperta, byłego Rebeki. Roy Kent natomiast nie będzie już tylko przywódcą drużyny, ale też zostanie asystentem trenera razem z Beardem. Ted natomiast będzie zmagać się z presją zawodową oraz z problemami w domu.

W obsadzie oprócz Sudeikisa są Hannah Waddingham, Anthony Head, Brett Goldstein, Juno Temple, Jeremy Swift, Phil Dunster, Toheeb Jimoh, Cristo Fernandez, Kola Bokinni, Billy Harris oraz James Lance.