Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge zapowiedziane. Zobacz zwiastun gry

DotEmu

Studio Tribute Games i wydawca, firma DotEmu, zapowiedziały Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. Będzie to klasyczny, dwuwymiarowy beat'em up z tytułowymi gadami w roli głównej. Opublikowano też pierwszy zwiastun tej produkcji, który jest nostalgiczną podróżą w przeszłość, bo materiał wyraźnie nawiązuje do serialu animowanego z 1987 roku. W końcówce wideo znalazło się też miejsce dla fragmentów rozgrywki i również tutaj mamy do czynienia z pikselartową oprawą w starym, dobrym stylu. Nie zabraknie też trybu kooperacji, w którym gracze wcielą się w Leonardo, Michelangelo, Donatello i Raphaela.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge zmierza na PC oraz niesprecyzowane konsole. Można założyć, że gra pojawi się na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X, choć najlepiej poczekać na potwierdzenie ze strony wydawcy. Tytuł ten nie ma jeszcze ustalonej dokładnej daty premiery.