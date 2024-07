Heihachi wraca do gry! Tekken 8 otrzyma też fabularne DLC

Bandai Namco

Bandai Namco zaskoczyło graczy, ujawniając trzecią grywalną postać, która pojawi się w DLC do Tekken 8. I nie jest to postać byle jaka, bo to sam Heihachi! Zapowiedź powrotu wojownika jest szczególnie zaskakująca, biorąc pod uwagę fakt, że... zginął on w poprzedniej odsłonie. A przynajmniej wszystko na to wskazywało.

Tekken 7 naprawdę skupiło się na wątku fabularnym między Heihachim a jego synem, Kazuyą. Chcieliśmy pokazać ostateczne zakończenie tej historii, w którym wydawało się, że Heihachi umiera. W międzyczasie czuliśmy, że gracze tęsknią za nim. Oczywiście, my także. Dlatego postanowiliśmy później, że go przywrócimy - tłumaczy Katsuhiro Harada.

Historia wokół powrotu Heihachiego nie jest znana. Bandai Namco trzyma ją w tajemnicy przed fanami.

Oprócz tego ujawniono, że Tekken 8 otrzyma fabularne DLC. Zmierzymy się w nim z tajemniczą grupą znaną jako Tekken Monks.