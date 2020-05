Teksańska masakra piłą mechaniczną - nowy film to reboot czy kontynuacja?

W styczniu pojawiła się informacja, że Legendary szykuje nowy film z serii Teksańska masakra piłą mechaniczną. Za reżyserię mają odpowiadać Ryan i Andy Tohillowie, a producentem obrazu jest Fede Alvarez. Projekt został opisany jako reboot kultowego cyklu, jednak nowe informacje portalu The Illuminerdi mogą sugerować, że będziemy mieć jednak do czynienia z kontynuacją oryginalnego filmu Tobe Hoopera z 1974 roku. Otóż według źródeł strony w najnowszym filmie zobaczymy starszą wersję morderczego Leatherface'a . Według opisu postać nazywana w rozpisce jako "Kenny" ma około 60 lat, jest potężnej postury i wyraża się gardłowymi dźwiękami. To bardzo pasuje do Leatherface'a.

Podobno główną bohaterką filmu ma być 25-letnia Melody, która zabiera swoją poruszającą się na wózku siostrę Dreamę w podróż biznesową. W jej trakcie nasze bohaterki spotkają Leatherface'a. Oczywiście te informacje należy traktować póki co w sferze plotek.