Mieszkańcy Teksasu otrzymali przez pomyłkę alarm o dzieciach uprowadzonych przez... Laleczkę Chucky

fot. United Artists

Pewni mieszkańcy stanu Teksas mogli doznać szoku, gdy otrzymali Child Alert (wiadomość o zaginionym dziecku) informujący ich o porwaniu dzieci przez Laleczkę Chucky. Szczegóły ostrzeżenia obejmowały nawet wzrost, wagę i strój zabójczej zabawki. Chociaż był to najwyraźniej jakiś błąd, ci, którzy otrzymali ostrzeżenie, nadal byli zakłopotani sytuacją, zastanawiając się, czy to haker był odpowiedzialny za żart, czy też była to oficjalna wiadomość od policji. Texas DPS wydało oświadczenie w tej sprawie ujawniając, że te komunikaty były wynikiem usterki testowej.

Źródło: United Artists

Policja z Teksasu przeprosiła za zamieszanie, jakie mógł ten błąd spowodować i zapowiedziała, że dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości. Co ciekawe w przygotowaniu znajduje się serial o postaci, zatem pewnie kilka osób mogło pomyśleć, że to jakaś viralowa akcja związana z produkcją.