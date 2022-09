Teleskop Webba - są zdjęcia Mgławicy Oriona! Widać tu nawet kokon rodzącej się gwiazdy

NASA/ESA/CSA/PDRS4all

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba pracuje na najwyższych obrotach. Tym razem mamy dzięki niemu okazję zobaczyć zdjęcia słynnej Mgławicy Oriona, znanej również jako M42 bądź NGC 1976, oddalonego od Ziemi o ok. 1350 lat świetlnych i przez to najbliższego nam obszaru gwiazdotwórczego, będącego jednocześnie najjaśniejszą mgławicą dyfuzyjną na nocnym niebie. Ta część gwiazdozbioru Oriona jest widoczna również z Polski w okresie zimowym.

Nowe fotografie nie zostały upublicznione przez NASA, a przez PDRs4All, międzynarodowy zespół złożony z przeszło 100 naukowców pochodzących z 18 państw; same zdjęcia zrobiono z kolei 11 września przy wykorzystaniu kamery NIRCam i różnych filtrów światła.

Widzimy na nich następujące struktury w obrębie Mgławicy Oriona: dysk protoplanetarny wokół rodzącej się gwiazdy w obrębie tzw. kokonu złożonego z pyłu i gazów, bogate w cząsteczki wodoru i węglowodorów włókna gazowe, najjaśniejszą w sfotografowanym obszarze gwiazdę Theta Orionis A oraz otaczającą inną z młodych gwiazd "bańkę", w której materia i gazy zaczynają się zapadać z powodu grawitacyjnej niestabilności, co docelowo doprowadzi do zainicjowania reakcji nuklearnych we wnętrzu samej gwiazdy.

Teleskop Webba - zdjęcie północnej części Mgławicy Oriona

Tak powyższe zdjęcia skomentował Olivier Berne z francuskiej instytucji naukowej CRNS:

Obserwowanie Mgławicy Oriona było sporym wyzwaniem, ponieważ jest ona naprawdę jasna dla niezwykle czułych instrumentów teleskopu Webba. Webb jest jednak niezwykły - potrafi uchwycić odległe i słabo widoczne galaktyki, jak również Jowisza czy Oriona.