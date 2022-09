Teleskop Webba zrobił swoje pierwsze zdjęcie egzoplanety! Spójrzcie na HIP 65426 b

NASA/ESA/CSA/A. Carter (UCSC)/zespół ERS 1386 team/A. Pagan (STScI)

Teleskop Webba wykonał pierwsze w bądź co bądź krótkiej historii swojej pracy bezpośrednie zdjęcie planety położonej poza Układem Słonecznym - uwiecznionym na fotografii obiektem jest odkryta w 2017 roku egzoplaneta HIP 65426 b, krążąca wokół gwiazdy o nazwie HIP 65426. Wiemy już, że HIP 65426 b jest nieposiadającym skalistej powierzchni gazowym gigantem o masie ok. 6-12 razy większej niż masa Jowisza.

Rzeczona egzoplaneta jest relatywnie młoda i liczy sobie zaledwie ok. 15-20 mln lat (dla porównania - planety w Układzie Słonecznym mają ok. 4,5 mld lat). Co więcej, jest ona położona ok. 100 razy dalej od swojej macierzystej gwiazdy niż Ziemia od Słońca i znajduje się w odległości 385 lat świetlnych od naszej planety.

Na zaprezentowanych przez NASA zdjęciach możemy zobaczyć obiekt sfotografowany przy wykorzystaniu instrumentów NIRCam oraz Miri za pomocą 4 różnych filtrów świetlnych: fioletowego, niebieskiego, żółtego i czerwonego. Tak prezentuje się HIP 65426 b:

Teleskop Webba - egzoplaneta HIP 65426 b

Sasha Hinkley, profesor fizyki i astronomii z brytyjskiego Uniwersytetu Exeter, tak komentuje powyższą fotografię Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba:

To przełomowy moment, nie tylko dla Webba, ale dla całej astronomii jako takiej.

Warto na koniec dodać, że wcześniej bezpośrednie zdjęcia egzoplanet wykonywał również Teleskop Hubble'a.