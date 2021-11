Telewizja hybrydowa może zakończyć erę Telegazety

Źródło: Telegazeta

W świecie bez internetu teletekst wydawał się wysoce użytecznym narzędziem informacyjnym. Pozwalał przeglądać proste strony tekstowe przypominające protoplastów pierwszych witryn internetowych. Jednak wraz z upowszechnianiem się internetu oraz pojawieniem urządzeń mobilnych rola tej technologii zaczęła się marginalizować. Z punktu widzenia odbiorcy wyszukiwanie bieżących informacji za pośrednictwem smartfonów jest o wiele prostsze niż korzystanie z przestarzałego interfejsu telewizyjnego.

Nadawcy coraz krytyczniej podchodzą do teletekstu i wielu z nich zrezygnowało z rozwoju tego kanału komunikacji. Już w 2009 teletekst zniknął m.in. z oferty Channel 4, Channel 5 czy ITV, a w 2012 roku rozstała się z nim stacja BBC. W 2017 roku do tego grona dołączyła publiczna belgijska telewizja VRT, a do końca roku strony teletekstowe wygasi także słowacka telewizja Markiza, która ograniczy zastosowanie tej technologii wyłącznie do wyświetlania napisów dla osób niesłyszących.

Mimo iż czołowi polscy nadawcy na razie nie planują zamknięcia serwisów teletekstowych, zespół TVP przyznał na łamach portalu Wirtualnemedia.pl, że rozważa scenariusz, w którym telewizja hybrydowa HbbYV wyprze z rynku Telegazetę:

Widzowie chętnie korzystali i korzystają z tej formy informacji, pełniła też rolę wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, jak np. ścieżka dialogowa wyświetlana w sygnale telegazety. Dziś technologia telewizyjna pozwala na połączenie dwóch światów – telewizji i internetu – gdzie odbiornik podłączony do internetu może zaprezentować nieograniczony zasób informacji w trybie online – przekazali przedstawiciele Centrum Informacji TVP.

Zdaniem Telewizji Polskiej zmiana standardu emisyjnego na DVB-T2/HEVC będzie krokiem w stronę zwiększenia interakcji pomiędzy nadawcą a odbiorcą. Telewizja hybrydowa HbbTV może okazać się naturalnym następcą Telegazety, technologią, która pozwoli w sposób bardziej intuicyjny oraz nowoczesny prezentować te treści, które dotychczas dystrybuowano w formie teletekstu.

Jeśli jednak dojdzie do jakichś zmian w zakresie wykorzystania Telegazety, zespół TVP zapewnia, że będą odbywały się z poszanowaniem potrzeb jej dotychczasowych odbiorców.