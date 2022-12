Kanały TVP jako pierwsze u operatorów? To może być "uderzenie rządu w prywatne media"

fot. TVP

Kanały Telewizji Polskiej mają uzyskać najlepsze pozycje u operatorów, a pomóc ma w tym rząd. Press.pl powołuje się na informacje podane przez Konfederację Lewiatan, która alarmuje, że "rząd tylnymi drzwiami uderza przed wyborami w prywatne media".

Czytamy, że w przyjętym przez rząd i skierowanym do Sejmu projekcie ustawy, znalazła się obszerna propozycja zmian w ustawie o radiofonii i telewizji. Zasada must carry/must offer ma oznaczać, że kanały TVP (TVP 1, TVP 2, TVP 3, TVP Info i TVP Kultura) będą umieszczane w elektronicznym przewodniku po programach na pozycji od 1 do 5. Jak podaje Press.pl, możliwe jest, że już 1 grudnia nad ustawą zacznie procedować Sejm w komisji. Jeśli miałoby się tak stać, wówczas kanały Telewizji Polskiej będą wyświetlały się na pierwszych miejscach nawet jeśli operatorami będą prywatni przedsiębiorcy.

Obecnie, platformy satelitarne muszą udostępniać tylko jedną wersję kanału TVP 3. Po zmianie przepisów będą musiały udostępniać wszystkie kanały regionalne telewizji publicznej, co oznacza wzrost kosztów działalności oraz konieczność pozyskania nowych pojemności satelitarnych, co jest utrudnione – twierdzi Konfederacja Lewiatan.