Znamy datę premiery 3. sezonu Terapii bez trzymanki. Są pierwsze zdjęcia

Apple TV poinformowało o oficjalnej dacie premiery 3. sezonu serialu Terapia bez trzymanki. Opublikowano również pierwsze zdjęcia z nowej serii. Kto w niej powróci i jakie nowa nazwiska zobaczymy w obsadzie?
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  data premiery 
zdjęcia terapia bez trzymanki apple tv
Terapia bez trzymanki - sezon 3 fot. Apple TV
Variety podaje, iż Apple TV oficjalnie ogłosiło premierę 3. sezonu docenionego przez krytyków i publiczność serialu Terapia bez trzymanki. Nowa seria zadebiutuje na platformie 28 stycznia 2026 roku. Wówczas premierę będzie miał jeden odcinek trwający godzinę. Kolejne pojawią się co tydzień aż do 8 kwietnia 2026 roku. Jason Segel powróci w głównej roli.

Opublikowano też pierwsze zdjęcia z 3. sezonu:

Terapia bez trzymanki - sezon 3

Terapia bez trzymanki - sezon 3
fot. Apple TV
Terapia bez trzymanki - co wiadomo?

Bohaterem Terapii bez trzymanki jest będący w żałobie terapeuta, który zaczyna łamać zasady i mówić swoim klientom dokładnie to, co myśli. Ignorując swoje szkolenie i etykę, odkrywa, że ​​dokonuje ogromnych, burzliwych zmian w życiu ludzi… w tym w swoim własnym.

W obsadzie znajduje się: Harrison Ford, Christa Miller, Jessica Williams, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell oraz Ted McGinley. Powróci też Brett Goldstein, współtwórca serialu, w roli gościnnej wraz z Damonem Wayansem Jr., Wendie Malick oraz Cobie Smulders. Nowe twarze w obsadzie to: Jeff Daniels i Michael J. Fox.

Źródło: variety.com

