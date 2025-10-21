Znamy datę premiery 3. sezonu Terapii bez trzymanki. Są pierwsze zdjęcia

fot. Apple TV

Reklama

Variety podaje, iż Apple TV oficjalnie ogłosiło premierę 3. sezonu docenionego przez krytyków i publiczność serialu Terapia bez trzymanki. Nowa seria zadebiutuje na platformie 28 stycznia 2026 roku. Wówczas premierę będzie miał jeden odcinek trwający godzinę. Kolejne pojawią się co tydzień aż do 8 kwietnia 2026 roku. Jason Segel powróci w głównej roli.

HBO Max w USA będzie droższe. Jakie będą nowe ceny?

Opublikowano też pierwsze zdjęcia z 3. sezonu:

Terapia bez trzymanki - sezon 3 Zobacz więcej Reklama

Terapia bez trzymanki - co wiadomo?

Bohaterem Terapii bez trzymanki jest będący w żałobie terapeuta, który zaczyna łamać zasady i mówić swoim klientom dokładnie to, co myśli. Ignorując swoje szkolenie i etykę, odkrywa, że ​​dokonuje ogromnych, burzliwych zmian w życiu ludzi… w tym w swoim własnym.

W obsadzie znajduje się: Harrison Ford, Christa Miller, Jessica Williams, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell oraz Ted McGinley. Powróci też Brett Goldstein, współtwórca serialu, w roli gościnnej wraz z Damonem Wayansem Jr., Wendie Malick oraz Cobie Smulders. Nowe twarze w obsadzie to: Jeff Daniels i Michael J. Fox.