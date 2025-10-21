HBO Max w USA będzie droższe. Jakie będą nowe ceny?

fot. materiały prasowe

Dopiero informowaliśmy o stratach subskrybentów Disney+ po kontrowersji związanej z osobą Jimmy'ego Fallona i widmem podwyżek za cen abonamentu, a teraz Deadline poinformowało o wzroście cen HBO Max - na razie tylko na terenie Stanów Zjednoczonych, ale zwykle ceny te wzrastały potem i w pozostałych rynkach, a zatem niewykluczone, że podobny wzrost zaobserwujemy w Polsce za jakiś czas.

W amerykańskim HBO Max wzrosły ceny wszystkich subskrypcji:

Plan z reklamami - z 9,99$ do 10,99$ (36,49 zł do 40,15 zł).

(36,49 zł do 40,15 zł). Plan Podstawowy - z 17$ do 18,49$ (62,10 zł do 67,58 zł).

(62,10 zł do 67,58 zł). Plan Premium - z 20,99$ do 22,99$ (76,67 zł do 84 zł).

Osoby, które mają już istniejące konta z aktywnymi subskrypcjami zostaną powiadomione o zmianach z trzydziestodniowym wyprzedzeniem. Natomiast ci, którzy jeszcze nie założyli konta, a dopiero to zrobią, będą zobowiązani zapłacić już wyższe ceny.

30 czerwca 2025 roku poinformowano z kolei o tym, iż HBO Max posiada w tamtym czasie 125.7 mln aktywnych subskrybentów.