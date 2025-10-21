placeholder
HBO Max w USA będzie droższe. Jakie będą nowe ceny?

Po plotkach odnośnie wzrostu cen za subskrypcje Disney+, przyszła pora na oficjalne informacje dotyczące konkurencji. HBO Max podniesie ceny wszystkich planów na terenie Stanów Zjednoczonych. O ile wzrosną?
Wiktor Stochmal
Tagi:  hbo max 
subskrypcja
HBO Max fot. materiały prasowe
Dopiero informowaliśmy o stratach subskrybentów Disney+ po kontrowersji związanej z osobą Jimmy'ego Fallona i widmem podwyżek za cen abonamentu, a teraz Deadline poinformowało o wzroście cen HBO Max - na razie tylko na terenie Stanów Zjednoczonych, ale zwykle ceny te wzrastały potem i w pozostałych rynkach, a zatem niewykluczone, że podobny wzrost zaobserwujemy w Polsce za jakiś czas.

Zwolnienie Jimmy'ego Kimmela uderzyło w Disney+. Masowe rezygnacje Amerykanów

W amerykańskim HBO Max wzrosły ceny wszystkich subskrypcji:

  • Plan z reklamami - z 9,99$ do 10,99$ (36,49 zł do 40,15 zł).
  • Plan Podstawowy - z 17$ do 18,49$ (62,10 zł do 67,58 zł).
  • Plan Premium - z 20,99$ do 22,99$ (76,67 zł do 84 zł).

Osoby, które mają już istniejące konta z aktywnymi subskrypcjami zostaną powiadomione o zmianach z trzydziestodniowym wyprzedzeniem. Natomiast ci, którzy jeszcze nie założyli konta, a dopiero to zrobią, będą zobowiązani zapłacić już wyższe ceny.

30 czerwca 2025 roku poinformowano z kolei o tym, iż HBO Max posiada w tamtym czasie 125.7 mln aktywnych subskrybentów.

Źródło: deadline.com

