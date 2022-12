Terminator: Mroczne przeznaczenie - James Cameron przyznaje się do błędu. Wie co poszło nie tak

fot. materiały prasowe

James Cameron udziela obecnie wywiadów promujących widowisko Avatar: Istota wody. Podczas rozmowy z Deadline padł temat filmu Terminator: Mroczne przeznaczenie, przy którym Cameron pracował. Ta produkcja prawdopodobnie ostatecznie pogrzebała serię Terminator, bo odniosła klapę komercyjną. Sam Cameron przyznaje, że zostały popełnione błędy.

Terminator: Mroczne przeznaczenie - komentarz Camerona

Słynny James Cameron potwierdza, że podczas pracy nad filmem często kłócił się z reżyserem Timem Millerem. Twierdzi jednak, że pomimo tych konfliktów, wciąż się przyjaźnią.

- Razem z Timem toczyliśmy bitwy i obaj o tym mówiliśmy, ale szalone jest to, że nadal jesteśmy kumplami. To jest dziwne, bo lubiłem go przed filmem, nie lubiłem go w trakcie jego kręcenia i obecnie go lubię .Myślę, że on czuje tak samo. Obaj jesteśmy geekami kochającymi sci-fi i lubimy wiele tych samych rzeczy.

Następnie tłumaczy, że jednym z problemów i błędów filmu Terminator: Mroczne przeznaczenie była jego decyzja o tym, by Arnold Schwarzenegger wrócił w tym filmie. Tim Miller chciał zrobić to bez Schwarzeneggera, ale James Cameron odmówił. Nawet postawił warunek: jeśli sprowadzą z powrotem Arniego, on chętnie pomoże im przy filmie. Dodał, że to właśnie był główny błąd, bo młodsza grupa odbiorców wówczas nie była w stanie przekonać się do tej historii.

- Potem Tim chciał Lindę. Myślę, że ten film przetrwałby mając Lindę i przetrwałby mając Arnolda, ale jeśli wsadzasz do fabuły obu aktorów - ona po 60-tce, on po 70-tce, to nagle okazuje, że nie jest to twój Terminator. Nie jest to nawet Terminator twojego taty, ale Terminator twojego dziadka. My uwielbiamy ten film i uważamy, że fajnie było zrobić bezpośredni sequel produkcji z 1991 roku. Problem jest taki, że młoda widownia wówczas jeszcze nie była na świecie. Nie urodziliby się jeszcze przez kolejne 10 lat. Była to więc nasza krótkowzroczność. Trochę zachłysnęliśmy się tym wszystkim i to jest wniosek, który z tego trzeba wyciągnąć.

Na obecną chwilę nie ma już planów na wskrzeszenie serii Terminator.