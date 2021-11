Terminator: Resistance otrzyma fabularne rozszerzenie. Annihilation Line zadebiutuje w tym roku

fot. Reef Entertainment

Terminator: Resistance, pierwszoosobowa strzelanka polskiego studia Teyon Games, już wkrótce doczeka się nowej, fabularnej zawartości. Historia Annihilation Line, bo tak nazywa się rozszerzenie, osadzona będzie mniej więcej w połowie głównej opowieści, tuż po pokonaniu pierwszego Infiltratora przez członków Ruchu Oporu.

Pod względem rozgrywki nie ma co spodziewać się większych zmian i w dalszym ciągu będziemy mieli do czynienia z efektowną i dynamiczną grą FPS. Twórcy zapowiadają około 4 godziny zabawy, w której trakcie trafimy w nowe, niepokazywane do tej pory zakątki postapokaliptycznej Kalifornii.

Annihilation Line zadebiutuje już 10 grudnia i dostępne będzie zarówno w wersji PC, jak i jako dodatek do wydania Enhanced Editon, które trafiło na konsolę PlayStation 5. Cena DLC nie została jeszcze ujawniona.