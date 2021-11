Resident Evil Village zmiótł konkurencję na Golden Joystick Awards 2021

fot. Capcom

W nocy czasu polskiego rozdano branżowe nagrody Golden Joystick Awards 2021. Trofea przyznawano w 22 różnych kategoriach. Najwięcej z nich przypadło japońskiej firmie Capcom. To sukces przede wszystkim Resident Evil: Village, która zdominowała tegoroczne rozdanie i zgarnęła aż cztery statuetki, w tym tę najważniejszą, czyli Ultimate Game of the Year. Drugą grą, która zdobyła więcej niż jedną statuetkę jest Final Fantasy 14. Ta produkcja otrzymała dwie nagrody.

Ostatni hit Capcomu otrzymał również nagrodę w kategoriach: najlepsze udźwiękowienie, najlepsza gra na PlayStation oraz najlepszy występ (Maggie Robertson jako Lady Dimitrescu).

Poniżej pełna lista nagrodzonych podczas gali Golden Joystick Awards 2021

Przypominamy, że na tym nie koniec rozdawania branżowych nagród, bo w grudniu czeka nas gala The Game Awards 2021.