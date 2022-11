Terrifier 2 - widzowie wymiotowali na seansie. Teraz zgłoszono go do Oscarów

fot. materiały prasowe

Portal Bloody Disgusting podjął decyzje o wejściu na nowy poziom trollingu. Jako że jednocześnie są oni amerykańskimi dystrybutorami horroru Terrifier 2 zdecydowali się zgłosić go do... nominacji do Oscara! Mają świadomość, że na pewno żadnej nie uzyskają, ale robią to w jednym celu: by wyśmiać śmietankę Hollywood.

Terrifier 2 w walce o Oscary

- Wiecie co? Sama myśli, że członkowie Akademii muszą obejrzeć pozbawiony ograniczeń kategorii wiekowej horror, który w innym wypadku traktowaliby jako coś gorszego od nich... To po prostu zbyt zabawna szansa, by ją zlekceważyć!

Fani byli kluczowi od samego początku, bo to oni dali budżet twórcom na realizację, który zebrano w kampanii crowdfundingowej. Dlatego też dziennikarz BD zwraca się do nich z prośbą o działanie. Mają na Twitterze oznaczać konto @TheAcademy z hashtagiem #OscarsForArt. To ma napędzić ich oscarową kampanię.

Terrifier 2 - zdjęcia dla dorosłych

Terrifier 2

Terrifier 2 to fenomen i największe zaskoczenie 2022 roku. Film o budżeie 250 tysięcy dolarów miał początkowo być w kilku kinach przez jeden weekend. Sytuacja wymknęła się spod kontroli, a historie o tym, że widzowie wymiotują na seansie napędzają zainteresowanie. W halloweenowy weekend rozbudowano dystrybucję do 1500 kin w całej Ameryce Północnej. Na ten moment film zebrał 7,95 mln dolarów.

Film trafi do polskich kin pod tytułem Terrifier 2. Masakra w Święta. Premiera 23 grudnia.