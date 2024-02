Terror - AMC zapowiada kontynuację antologii. Powstanie 3 sezon!

fot. AMC

Reklama

AMC potwierdziło zamiary stworzenia kolejnego sezonu serialu antologicznego, czyli Terror. Pierwsze dwa sezony pojawiły się w latach 2018-2019, ale od tamtego czasu zrobiło się o produkcji cicho. Teraz dowiedzieliśmy się, że powstanie 3 sezon z podtytułem Devil in Silver na podstawie książki o takim samym tytule autorstwa Victora LaValle, który razem z Chrisem Cantwellem napisze scenariusz do nowego serialu AMC. Przewiduje się, że serial pojawi się na ekranach w 2025 roku.

Terror: Devil in Silver - co wiadomo o fabule?

AMC podzieliło się opisem fabuły, która opowie historię Peppera, mężczyzny z klasy robotniczej zajmującego się przeprowadzkami, który w wyniku braku szczęścia i swojego temperamentu skończy w szpitalu psychiatrycznym New Hyde - instytucji pełnej osób, o których społeczeństwo wolałoby zapomnieć. To tam będzie musiał rywalizować z pacjentami spiskującymi przeciwko niemu, z lekarzami skrywającymi mroczne sekrety, a może i nawet z samym Diabłem. Nawigowanie po tym piekle sprawi, że Pepper zacznie rozumieć, że jedyną drogą ucieczki na wolność jest zmierzenie się z mroczną siłą, która żeruje na cierpieniach pacjentów szpitala psychiatrycznego. To jednak może mu pokazać, że najgorsze z demonów mieszkają w nim samym.

Nie ma na razie żadnych informacji o obsadzie ani castingu. Wśród producentów wykonawczych serialu wymienia się natomiast Chrisa Cantwella, Victora LaValle, Davida Zuckera, Alexandrę Milchan, Guymona Casady, Scotta Lamberta oraz Karyn Kusamę, która nakręci też dwa pierwsze odcinki.