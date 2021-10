Dave Chappelle naśmiewał się z transkobiet. Netflix nie zamierza usuwać programu

Netflix

W sieci zrobiło się głośno o programie Dave Chappelle: The Closer, w którym komik naśmiewa się między innymi z transkobiet. Krytykę w stronę programu skierowała między innymi Terra Field, trans pracownica Netflixa, która na Twitterze w dłuższym wątku nazwała tego typu programy "mową nienawiści" skierowaną do mniejszości.

Niedługo potem portal The Hollywood Reporter podał, że Field, jak i dwójka innych pracowników Netflixa zostało zawieszonych. Źródło dodaje jednak, że zawieszono pracowników nie na podstawie ich wpisów na Twitterze, ale za próbę dołączenia do spotkania przeznaczonego dla dyrektorów i wiceprezesów. Rzecznik Netflixa w specjalnym komunikacie podał, że ich pracownicy mają pełne prawo do wyrażania swoich opinii i są do tego zachęcani przez władze platformy, ale tutaj naruszone zostały inne zasady.

Program komika spotkał się z ostrą krytyką ze strony grup takich jak GLAAD i National Black Justice Coalition, a powodem są krzywdzące słowa skierowane w stronę społeczności LGBTQ. Ted Sarandos, współdyrektor generalny Netflixa, stanął w obronie programu i zapowiedział, że zostanie on w bibliotece serwisu. W jego oświadczeniu czytamy między innymi, że program Chappelle'a zostanie w ofercie, ponieważ wspierają wolność twórczą artystów. Nawet w sytuacji, gdy ktoś uzna te treści za szkodliwe, jak to było w przypadku filmów Cuties i 365 dni oraz serialu 13 powodów. W swoim oświadczeniu dodał także:

Kilku z was pytało również, gdzie wyznaczamy granicę szerzenia nienawiści. Nie zezwalamy na publikowanie w serwisie Netflix tytułów, które mają na celu podżeganie do nienawiści lub przemocy, i nie wierzymy, że The Closer przekracza tę granicę.

Dodał, że cechą tego typu programów jest przekraczanie granic i wywoływanie kontrowersji, ale nie bez powodów programy Chappelle'a są tak uwielbiane przez widzów. Poniżej możecie zobaczyć wpis wspomnianej pracownicy Netflixa, który rozpoczyna dłuższy wątek na Twitterze.

