Skull and Bones powraca - Ubisoft potwierdza datę premiery. Zobaczcie zwiastun i gameplay

fot. Ubisoft

Od dłuższego czasu nie słyszeliśmy niczego oficjalnego na temat Skull and Bones. Choć do sieci trafiały plotki i przecieki, to Ubisoft milczał i w żaden sposób się do tego nie odnosił. Zmieniło się to dopiero 7 lipca, kiedy zorganizowano konkretną i pełną szczegółów prezentację tego tytułu. W trakcie jej trwania pokazano efektowny zwiastun CGI oraz dłuższy, około 7-minutowy gameplay przedstawiający najważniejsze informacje na temat rozgrywki. Potwierdzono również datę premiery, która wcześniej wyciekła w sklepie wydawcy - w piracką przygodę zagramy już 8 listopada tego roku.

Skull and Bones - zwiastun i gameplay

Akcję Skull and Bones osadzono pod koniec XVII wieku. Gracze będą mogli stworzyć swoje własne, pirackie imperium i podejmować się różnego rodzaju zadań oraz wyzwań. Nie zabraknie możliwości połączenia siły z maksymalnie dwoma innymi graczami, a także opcji włączenia trybu PvP i brania udziału w sieciowych starciach. Zapowiedziano również, że produkcja ma "ambitny plan długoletniego wsparcia po premierze" i ma on obejmować dodatkową zawartość, która udostępniana będzie za darmo.

Skull and Bones zadebiutuje na PC, konsolach PlayStation 5 i Xbox Series S/X oraz w usługach streamingowych Google Stadia i Amazon Luna. Gra ominie natomiast poprzednią generację konsol.