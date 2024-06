Test Drive Unlimited: Solar Crown sprawdzicie przed premierą. Demo już dostępne na Steam

fot. Nacon

Reklama

Niedawno opublikowano nowy zwiastun Test Drive Unlimited Solar Crown, w którym ujawniono datę premiery tej produkcji. Na tym jednak nie koniec dobrych wiadomości dla fanów, którzy od lat oczekiwali powrotu tej wyścigowej serii. Na platformie Steam już teraz dostępna jest wersja demonstracyjna gry, które pozwala zapoznać się z wycinkiem przygotowanej przez twórców zawartości. Tej jest całkiem sporo - gracze mogą zwiedzić 9 z 14 dzielnic oraz zasiąść za sterami ponad 20 pojazdów.

Jest jednak pewien haczyk - demo Test Drive Unlimited: Solar Crown udostępniono w ramach Steam Next Fest, także macie ograniczony czas, by się z nim zapoznać. Będzie ono dostępne na platformie Valve jedynie do 17 czerwca tego roku i nie wiadomo czy jeszcze powróci w przyszłości.

Test Drive Unlimited: Solar Crown zmierza na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Gra zadebiutuje na tych platformach 12 września tego roku.