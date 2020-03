The 100 - data premiery 7. sezonu. Kiedy Stargirl?

The 100 zbliża się do nieuchronnego końca. Wiemy, że 7. sezon ma być ostatnim. Dzięki ogłoszeniu stacji The CW dowiadujemy się , że premiera światowa zaplanowana jest na 20 maja 2020 roku.

Nowość oparta na komiksach, czyli serial Stargirl z Brec Bassinger, Lukiem Wilsonem i Amy Smart pojawi się w USA już 12 maja 2020 roku. Natomiast 28 maja pojawi się 2. sezon serialu In the Dark z Perrym Mattfeldem.

Wszystkie te produkcje będą w USA dostępne też na platformie streamingowej stacji, na której Amerykanie mogą oglądać je za darmo. Tak do tej pory robione z Batwoman, Nancy Drew czy Katy Keene.

Przypomnijmy, że Stargirl to opowieść o Courtney Whitmore, nastolatce z liceum, która tworzy nietypową grupę superbohaterów do walki ze złoczyńcami z przeszłości. Czy Stargirl i Justice Society of America odniosą sukces w walce ze złem?

Pojawiły się też nowe zdjęcie ze Stargirl.