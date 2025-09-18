placeholder
Reklama
placeholder

Matt Reeves zapowiada Batmana 2. Tego złoczyńcy jeszcze nie było w żadnym filmie

Matt Reeves zdradził nowe szczegóły na temat Batmana 2. Opowiedział m.in. o złoczyńcy, którego do tej pory nie widzieliśmy w żadnym filmie o Mrocznym Rycerzu. To zawęża listę "podejrzanych". O kogo może chodzić? Fani widzą dwie opcje.
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  the batman 2 
batman 2 matt reeves
Trybunał Sów fot. materiały prasowe
Reklama

Wygląda na to, że Matt Reeves ma już konkretny plan na Batmana 2, ponieważ dzieli się z mediami coraz to nowszymi szczegółami na temat produkcji. Scenariusz jest gotowy i aktorzy otrzymali już swoje kopie. Teraz zapowiedział, czego można się spodziewać po kolejnym filmie z jego własnego uniwersum.

Czarna Pantera rozprawia się z wrogami. Krótki gameplay z Marvel 1943: Rise of Hydra wyciekł do sieci

W rozmowie z Joshem Horowitzem Matt Reeves zdradził kilka ciekawych szczegółów:

  • Batman 2 skupi się bardziej na postaci Bruce'a Wayne'a, a nie Batmana, jak to było w pierwszym filmie.
  • Ma konkretny plan na tę postać. Nie chciał wpaść w pułapkę, w którą wpadali poprzedni twórcy i skupiać kolejnych filmów na złoczyńcach. To nadal historia o Batmanie i Brucie.
  • Potwierdził, że Batman 2 to historia Elseworld, a zatem NIE JEST powiązana z DCU Jamesa Gunna.
  • Scenariusz do filmu jest zamknięty za prawdziwym zamkiem i niewiele osób ma do niego dostęp.
  • Głównym złoczyńcą Batmana 2 będzie postać, której jeszcze nie było w żadnym aktorskim filmie.

Ostatnie zdanie jest szczególnie ciekawe, ponieważ w ten sposób można wykluczyć wiele znanych twarzy z galerii złoczyńców Batmana. Do tej pory w live action widzieliśmy takie postaci, jak:

  • Joker.
  • Harley Quinn.
  • Killer Croc.
  • Deadshot.
  • Deathstroke.
  • Dwie Twarze.
  • Kobieta Kot.
  • Pingwin.
  • Bane.
  • Ra's al Ghul i Talia al Ghul.
  • Poison Ivy.
  • Mr. Freeze.

To też wyklucza dwa najpopularniejsze wybory fanów, czyli Mr. Freeze'a oraz Clayface'a, który w 2026 roku zadebiutuje w DCU w swoim solowym filmie. Teraz większość fanów spekuluje, że może chodzić o Trybunał Sów, który w komiksach był blisko związany z postacią Bruce'a i całą rodziną Wayne'ów. Innym popularnym wyborem jest Hush. 

Ranking najważniejszych przeciwników Batmana

arrow-left Batman DC arrow-right
Batman
Batman
Ratcatcher
Batman
Batman
Killer Frost
Batman v Superman
Batman
Polka-Dot Man
Gotham
Batman
Batman
Batman
Batman
Batman Akrham City
Batman
Batman
Batman
Batman: Mask of the Phantasm.
Batman
Batman
Rocksteady Studios
Batman, który się śmieje
Batman
Gotham
Batman
Batman
Batman
Arkham Knight
Batman
Batman
Batman
Birds of Prey
Gotham
Legion samobójców
Batman
Arkham Knight
Batman
Batman: Akrham Asylum
Ra's al Ghul
Batman
Batman
Batman: Arkham City
Batman powraca
Batman
Batman Powraca
Batman: Injustice
Batman
Batman
Batman Arkham Asylum

Źródło: variety.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  the batman 2 
batman 2 matt reeves
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
The Batman Part II
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Jedna bitwa po drugiej
-

To jeden z najlepszych filmów tej dekady. Leonardo DiCaprio ma Oscara w kieszeni

2 Good Boy (2025)
-

Nowy zwiastun horroru Good Boy. Ten pies zasługuje na Oscara!

3 Chris Evans - Kapitan Ameryka
-
Plotka

Avengers: Doomsday to nie koniec Steve'a Rogersa w MCU. Rola Tobeya Maguire'a ujawniona

4 spider man facehugger figurka
-

Najbardziej kozacka figurka Spider-Mana w historii. Miles Morales kontra Facehugger

5 F1
-

Powstanie sequel F1: Film? Prezes Apple zapowiada kontynuację

6 Borderlands 4 - Randy Pitchford
-

Próbowaliście wyłączyć i włączyć ponownie? Randy Pitchford o problemach z Borderlands 4 na PS5 Pro

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e180

Moda na sukces

s15e17

Masterchef (US)

s15e18

Masterchef (US)

s10e27

Wykute w ogniu

s11e10

Wykute w ogniu

s38e174

Zatoka serc

s27e29

Big Brother (US)

s42e09
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

LEGO Voyagers

15

wrz

Gra

LEGO Voyagers
Humane

15

wrz

Film

Humane
Niepokorni arystokraci: Niesamowita historia miłosna

16

wrz

Film

Niepokorni arystokraci: Niesamowita historia miłosna
Wiara

17

wrz

Książka

Wiara
Dying Light: The Beast

18

wrz

Gra

Dying Light: The Beast
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jada Pinkett Smith
Jada Pinkett Smith

ur. 1971, kończy 54 lat

Jason Sudeikis
Jason Sudeikis

ur. 1975, kończy 50 lat

Tomasz Schuchardt
Tomasz Schuchardt

ur. 1986, kończy 39 lat

James Marsden
James Marsden

ur. 1973, kończy 52 lat

Billy Eichner
Billy Eichner

ur. 1978, kończy 47 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Na dobre i na złe
-

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 960-962. Co wydarzy się we wrześniu?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 278-283. Co się wydarzy?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

8

Maja Boska to Emma Pokromska - prawdziwy wiek, skąd pochodzi, gdzie już grała?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 2. odcinek? WYNIKI z 12.09

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV