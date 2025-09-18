Matt Reeves zapowiada Batmana 2. Tego złoczyńcy jeszcze nie było w żadnym filmie

fot. materiały prasowe

Wygląda na to, że Matt Reeves ma już konkretny plan na Batmana 2, ponieważ dzieli się z mediami coraz to nowszymi szczegółami na temat produkcji. Scenariusz jest gotowy i aktorzy otrzymali już swoje kopie. Teraz zapowiedział, czego można się spodziewać po kolejnym filmie z jego własnego uniwersum.

W rozmowie z Joshem Horowitzem Matt Reeves zdradził kilka ciekawych szczegółów:

Batman 2 skupi się bardziej na postaci Bruce'a Wayne'a, a nie Batmana, jak to było w pierwszym filmie.

Ma konkretny plan na tę postać. Nie chciał wpaść w pułapkę, w którą wpadali poprzedni twórcy i skupiać kolejnych filmów na złoczyńcach. To nadal historia o Batmanie i Brucie.

Potwierdził, że Batman 2 to historia Elseworld, a zatem NIE JEST powiązana z DCU Jamesa Gunna

Scenariusz do filmu jest zamknięty za prawdziwym zamkiem i niewiele osób ma do niego dostęp.

Głównym złoczyńcą Batmana 2 będzie postać, której jeszcze nie było w żadnym aktorskim filmie.

Ostatnie zdanie jest szczególnie ciekawe, ponieważ w ten sposób można wykluczyć wiele znanych twarzy z galerii złoczyńców Batmana. Do tej pory w live action widzieliśmy takie postaci, jak:

Joker.

Harley Quinn.

Killer Croc.

Deadshot.

Deathstroke.

Dwie Twarze.

Kobieta Kot.

Pingwin.

Bane.

Ra's al Ghul i Talia al Ghul.

Poison Ivy.

Mr. Freeze.

To też wyklucza dwa najpopularniejsze wybory fanów, czyli Mr. Freeze'a oraz Clayface'a, który w 2026 roku zadebiutuje w DCU w swoim solowym filmie. Teraz większość fanów spekuluje, że może chodzić o Trybunał Sów, który w komiksach był blisko związany z postacią Bruce'a i całą rodziną Wayne'ów. Innym popularnym wyborem jest Hush.

