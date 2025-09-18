Matt Reeves zapowiada Batmana 2. Tego złoczyńcy jeszcze nie było w żadnym filmie
Matt Reeves zdradził nowe szczegóły na temat Batmana 2. Opowiedział m.in. o złoczyńcy, którego do tej pory nie widzieliśmy w żadnym filmie o Mrocznym Rycerzu. To zawęża listę "podejrzanych". O kogo może chodzić? Fani widzą dwie opcje.
Wygląda na to, że Matt Reeves ma już konkretny plan na Batmana 2, ponieważ dzieli się z mediami coraz to nowszymi szczegółami na temat produkcji. Scenariusz jest gotowy i aktorzy otrzymali już swoje kopie. Teraz zapowiedział, czego można się spodziewać po kolejnym filmie z jego własnego uniwersum.
W rozmowie z Joshem Horowitzem Matt Reeves zdradził kilka ciekawych szczegółów:
- Batman 2 skupi się bardziej na postaci Bruce'a Wayne'a, a nie Batmana, jak to było w pierwszym filmie.
- Ma konkretny plan na tę postać. Nie chciał wpaść w pułapkę, w którą wpadali poprzedni twórcy i skupiać kolejnych filmów na złoczyńcach. To nadal historia o Batmanie i Brucie.
- Potwierdził, że Batman 2 to historia Elseworld, a zatem NIE JEST powiązana z DCU Jamesa Gunna.
- Scenariusz do filmu jest zamknięty za prawdziwym zamkiem i niewiele osób ma do niego dostęp.
- Głównym złoczyńcą Batmana 2 będzie postać, której jeszcze nie było w żadnym aktorskim filmie.
Ostatnie zdanie jest szczególnie ciekawe, ponieważ w ten sposób można wykluczyć wiele znanych twarzy z galerii złoczyńców Batmana. Do tej pory w live action widzieliśmy takie postaci, jak:
- Joker.
- Harley Quinn.
- Killer Croc.
- Deadshot.
- Deathstroke.
- Dwie Twarze.
- Kobieta Kot.
- Pingwin.
- Bane.
- Ra's al Ghul i Talia al Ghul.
- Poison Ivy.
- Mr. Freeze.
To też wyklucza dwa najpopularniejsze wybory fanów, czyli Mr. Freeze'a oraz Clayface'a, który w 2026 roku zadebiutuje w DCU w swoim solowym filmie. Teraz większość fanów spekuluje, że może chodzić o Trybunał Sów, który w komiksach był blisko związany z postacią Bruce'a i całą rodziną Wayne'ów. Innym popularnym wyborem jest Hush.
