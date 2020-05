The Batman to mroczny film? Andy Serkis opowiada o pracy

Andy Serkis w filmie The Batman wciela się w Alfreda Pennywortha. Aktor w rozmowie z LADBible został zapytany o to, czy mamy spodziewać się mroczniejszego filmu o Batmanie od poprzednich, które do tej pory były na ekranie. Aktor przyznał, że to stwierdzenie nie jest dalekie od prawdy.

Zapowiada, że emocjonalny związek pomiędzy Alfredem i Brucem jest w centrum historii. Chwali też scenariusz Matta Reevesa.

Serkis przyznaje, że nie ma zamiaru naśladować poprzednich odtwórców roli Alfreda i chce stworzyć własną interpretację tej postaci. Twierdzi, że będzie to piękny film.

W obsadzie są Robert Pattinson jako Bruce Wayne/Batman, Zoe Kravitz jako Selina Kyle/Kobieta-Kot, Paul Dano jako Edward Nashton/Człowiek-Zagadka, Jeffrey Wright jako Komisarz Gordon, Andy Serkis jako Alfred, Colin Farrell jako Oswald Cobblepot/Pingwin, John Turturro jako Carmine Falcone, Peter Sarsgaard jako prokurator Gil Colson oraz Jayme Lawso jako Bella Real, kandydatka na burmistrza Gotham.

Przypomnijmy, że prace nad The Batman zostały zawieszone do odwołania. Z uwagi na to, że nie wiadomo, kiedy ekipa wróci na plan, Warner Bros. opóźniło premierę z czerwca 2021 roku na październik 2021 roku.