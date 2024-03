The Bear - będzie 4. sezon! Najpewniej nie będziemy musieli długo czekać

fot. materiały prasowe

Jeszcze w 2023 roku potwierdzono wznowienie serialu The Bear. Teraz okazuje się, że Disney nie chce prędko żegnać się z produkcją - dlatego ekipa otrzymała zielone światło na realizację dodatkowego, czwartego sezonu. Jak informuje portal Deadline, obie serie są kręcone równoległe. Dzięki temu, po finale 3. sezonu najpewniej nie będziemy musieli długo czekać na kolejną porcję odcinków.

The Bear

Przypomnijmy, że 1. sezon The Bear zdobył 10 nagród Emmy, w tym w kategorii Najlepszy serial komediowy. Z kolei, dzięki drugiej serii, produkcja zdobyła trzy statuetki na tegorocznej gali rozdania Złotych Globów. Nagrody otrzymali także Ayo Edebiri oraz Jeremy Allen White za swoje występy.

The Bear - fabuła, obsada

Głównym bohaterem produkcji jest Carmen 'Carmy' Berzatto, młody szef kuchni, który powraca do Chicago po traumatycznej śmierci w jego rodzinie. Na miejscu mężczyzna ma poprowadzić lokalny, familijny biznes – bar z kanapkami The Original Beef of Chicagoland. Carmy musi poradzić sobie z opornym personelem, problemami w rodzinie oraz traumą po samobójczej śmierci brata.

W serialu powrócą Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Abby Elliott i Matty Matheson.

The Bear - kiedy kolejne odcinki?

Prezes stacji FX, John Landgraf, wyznaczył premierę 3. sezonu na czerwiec 2024 roku. Tym samym serial będzie kontynuował tradycję premier kolejnych sezonów w pierwszym miesiącu lata.

The Bear - serial dostępny na Disney+.