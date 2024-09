The Beauty to nowy serial twórcy Potworów. Ogłoszono obsadę - nie brakuje zaskoczeń

fot. materiały prasowe

Dopiero co na Netflixie zadebiutowały Potwory: Historia Lyle'a i Erika Menendezów, a w stacji FX Grotesquerie, to Ryan Murphy nie zamierza robić sobie przerwy i już pracuje nad kolejnym swoim nowym serialem dla wspomnianej stacji należącej do Disneya. FX złożyło zamówienie na pełny sezon The Beatuty, czyli nowego serialu dramatycznego, będącego ekranizacją komiksów Jeremy’ego Hauna i Jasona A. Hurleya z 2016 roku. Prace nad jedenastoodcinkowym sezonem mają rozpocząć się tej jesieni, prawdopodobnie w listopadzie.

The Beauty - obsada nowego serialu Ryana Murphy'ego

W obsadzie znajdują się Evan Peters, Anthony Ramos, Jeremy Pope oraz Ashton Kutcher, który powrócił do aktorstwa po długiej przerwie w 2022 roku. Dla aktora The Beauty będzie dopiero czwartym projektem po powrocie. Dodatkowo Peters, Ramos i Pope będą pełnić funkcję producentów wykonawczych. Serial współtworzony jest przez Murphy’ego oraz Matta Hodgsona, który napisał również scenariusz.

The Beauty - o czym jest?

Powieść graficzna przedstawia historię tajemniczej choroby przenoszonej drogą płciową, która sprawia, że osoby nią dotknięte stają się piękne. Choroba ma jednak swoją cenę i ostatecznie doprowadza do zabicia swoich nosicieli, a wszystko to w ramach podejrzanego rządowego spisku.

Głównymi bohaterami jest dwójka detektywów – Drew Foster i Kara Vaughn – którzy prowadzą śledztwo w sprawie przestępstw związanych z urodą. Muszą przedrzeć się przez skorumpowanych polityków, mściwych agentów federalnych oraz niebezpiecznych najemników, aby dowiedzieć się prawdy.

Ryan Murphy planuje powierzyć drugą z głównych ról kobiecej aktorce. Deadline podaje, że to Evan Peters prawdopodobnie wcieli się w jednego z detektywów. Z kolei Ashton Kutcher zagra technologicznego miliardera. Reszta ról nie została ujawniona.

The Beauty – premiera serialu nie jest znana. Produkcja zadebiutuje najpierw w stacji FX, a później prawdopodobnie pojawi się w ofercie Disney+.