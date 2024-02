The Boys – data premiery 4. sezonu. Nowy plakat ze świętującym Homelanderem

fot. Prime Video

Chłopaki wracają i to już tego lata. Amazon ogłosił, że czwarty sezon serialu o superbohaterach The Boys powróci już 13 czerwca. W dniu premiery obejrzymy trzy pierwsze odcinki. Nowy sezon składać się będzie z ośmiu epizodów, a kolejne będą emitowane co tydzień. Finał zaplanowany jest na 18 lipca.

The Boys - nowy plakat 4. sezonu

Wraz z potwierdzeniem daty premiery Amazon podzielił się również nowym plakatem, na którym możemy zobaczyć świętującego Homelandera, u boku którego stoi Victoria Neuman, kandydatka na prezydent Stanów Zjednoczonych.

The Boys

The Boys - opis fabuły

W czwartym sezonie świat stoi na krawędzi. Victoria Neuman jest bliżej niż kiedykolwiek wcześniej Gabinetu Owalnego i znajduje się w mocnym uścisku Homelandera, który umacnia swoje polityczne wpływy. Butcher, któremu pozostały zaledwie miesiące życia, stracił syna Becki i przywództwo w drużynie. Reszta zespołu odeszła, mając dość jego kłamstw. Stawka jest jednak wysoka, więc muszą znaleźć sposób, aby ponownie połączyć siły i uratować świat, zanim będzie za późno.

W głównych rolach powrócą Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit, Cameron Crovetti, Susan Heyward, Valorie Curry.

Pozostałe role zagrali Simon Pegg, Giancarlo Esposito, Laila Robins, a także Rosemarie DeWitt i Jeffrey Dean Morgan, którzy wcielą się w nowych bohaterów. Nie wiadomo, czy w serialu pojawią się również postacie znane z Pokolenia V.

The Boys – czwarty sezon będzie dostępny na platformie Prime Video.

