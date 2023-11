The Boys - będzie nowy spin-off. Kto może zagrać?

materiały prasowe

Ogłoszono, że ruszają prace nad nowym spin-offem hitu The Boys platformy Prime Video. Ma on nosić tytuł The Boys: Mexico. Twórcą i autorem scenariusza jest Gareth Dunnet-Alcocer, który znany jest jako scenarzysta filmu Blue Beetle. Obecnie poszukiwany jest współshowrunner, który miałby dołączyć do twórcy i prowadzić całą produkcję razem z nim. Dunnet-Alcocer już pracuje nad scenariuszem serialu.

The Boys: Mexico - pierwsze informacje

Jak donosi Deadline, Gael Garcia Bernal oraz Diego Luna mają być producentami wykonawczymi i chcą w serialu wystąpić. Nie byłyby to jednak główne role. Variety potwierdza, że serial będzie hiszpańskojęzyczny, a fabuła ma być osadzona w Mexico City. Dodatkowe informacje nie zostały ujawnione.

Zdjęcia mają być kręcone w Ameryce Łacińskiej. Ekipa stojąca za The Boys: Mexico obecnie opracowuje kwestię budżetu i dopiero wówczas przejdą do etapu castingu.

Producentami będą ludzi odpowiedzialni za The Boys, czyli Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg i Neil H. Moritz.

Przypomnijmy, że do tej pory powstały dwa spin-offy The Boys: animowany The Boys Presents: Diabolical oraz Pokolenie V (będzie 2. sezon po sukcesie serialu). Wkrótce zadebiutuje 4. sezon The Boys.