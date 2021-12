The Boys - Blue Hawk na pierwszym zdjęciu. To nowy superbohater w serialu

fot. Amazon Prime Video // zrzut z ekranu Vought International

Fani The Boys wciąż muszą czekać na zwiastun 3. sezonu, a także na informację o dacie jego premiery. Ale za to jak co miesiąc mogą liczyć na świeże newsy ze świata serialu, które podawane są w programie informacyjnym Seven on 7. Nowy odcinek trafiła na youtube'owy kanał Vought International, czyli (fikcyjnej) firmy, która założyła Siódemkę. W prezentera Camerona Colemana wciela się Matthew Edison, który z każdą odsłoną jest coraz bardziej ekspresyjny w tej roli. Aktor zadebiutuje w 3. sezonie.

W jednym z newsów pojawiła się wzmianka o "patriotycznym bohaterze" Blue Hawk, który ma być twarzą produktów "4 Freedom". To pierwsze spojrzenie na tego nowego superbohatera, w którego wciela się Nick Wechsler. Ta postać nie występuje w komiksach. Na Twitterze opublikowano jego zdjęcie w kostiumie.

https://twitter.com/TheBoysTV/status/1468310434792960002

W 3. sezonie oprócz Wechslera do obsady dołączyli: Laurie Holden jako Crimson Countess, Miles Gaston Villanueva jako Supersonic, Sean Patrick Flanery jako Gunpowder i Jensen Ackles jako Soldier Boy.

The Boys - Soldier Boy

W pozostałych informacjach w Seven on 7 znajdują się wzmianki m.in. o Queen Maeve's (Dominique McElligott), Starlight (Erin Moriarty), Eagle the Archer (Langston Kerman) oraz Gecko (David Thompson). Pojawia się także news z ostatniej chwili, w którym emocjonalnie przemawia Homelander (Antony Starr). Na koniec zachwycony Cameron życzy wszystkim wesołych świąt. Zobaczcie poniżej to zabawne wideo:

Przypomnijmy, że w tym tygodniu ogłoszono, że na początku 2022 roku na Amazon Prime Video trafi animowany, 8-odcinkowy spin-off serialu zatytułowany Diabolical. Ponadto platforma zamówiła aktorski spin-off The Boys, który skupi się na grupie młodych superbohaterów G-Men znanych z komiksu. W obsadzie znajdują się: Lizze Broadway, Jaz Sinclair, Shane Paul McGhie, Aimee Carrero, Maddie Phillips i Reina Hardesty.

W The Boys oprócz wyżej wymienionych aktorów występują: Karl Urban, Tomer Kapon, Jennifer Esposito, Laz Alonso, Karen Fukuhara, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Chace Crawford i Nathan Mitchell.

2 sezony The Boys są dostępne na Amazon Prime Video.

