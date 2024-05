Co ze spin-offem The Boys rozgrywającym się w Meksyku? Nowe informacje

fot. Prime Video // Disney+

Reklama

Trwa promocja 4. sezonu The Boys, który trafi na Prime Video w połowie czerwca. W wywiadzie dla Entertainment Weekly, showrunner serialu Eric Kripke, podał nowe informacje dotyczące spin-offa superbohaterskiej produkcji pt. The Boys: Mexico. Przypomnijmy, że scenarzystą i showrunnerem ma być Gareth Dunnet-Alcocer.

Nadal pracują nad zawarciem umowy ze scenarzystą pilotowego odcinka. Ma niesamowite podejście, a my wszyscy tylko chichoczemy i zastanawiamy się, jak zabawne to będzie. Ale zanim produkcja stanie się prawdziwym serialem, trzeba pokonać wiele przeszkód. Będzie musiał napisać niesamowity pilotowy odcinek i prawdopodobnie też znakomity drugi epizod. Myślę, że potrafi to zrobić i zrobi to, ale jeszcze trochę czasu minie, zanim naprawdę zaczniemy podrzucać easter eggi, organizować się itd.

Informację o nowym spin-offie podano pod koniec listopada 2023 roku. Producentami wykonawczymi mają być Gael Garcia Bernal i Diego Luna, którzy również chcą wystąpić w serialu, ale nie w głównych rolach. Według doniesień ma to być hiszpańskojęzyczna produkcja, a historia będzie się rozgrywać w mieście Meksyk.

Premiera trzech odcinków 4. sezonu The Boys zaplanowana jest na 13 czerwca na Prime Video.

The Boys - zdjęcia, plakaty i grafiki z 4. sezonu

The Boys - 4. sezon