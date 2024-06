The Boys - nowy supek inspirowany postacią Spider-Mana. Aktor o seksualności Frenchie'ego

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Frenchie przed dołączeniem do Chłopaków mordował na zlecenie ludzi. W tym zabił rodzinę Colina (Elliot Knight), z którym romansował w 4. sezonie The Boys. Poczucie winy wpędziło go w nałóg narkotykowy oraz spowodowało załamanie nerwowe. W końcówce 5. odcinka podjął trudną decyzję - oddał się w ręce policji, przyznając się do popełnionych czynów.

Tomer Capone o kreowaniu Frenchie'ego

Tomer Capone, który wciela się we Francuzika, w rozmowie z serwisem Variety powiedział, że w pewnym sensie próbują pokazać czym jest kompas moralny. Przyznał, że w tym serialu jest wiele niedoskonałych postaci - dobrzy są źli, a źli są dobrzy.

Ostatecznie, kiedy Frenchie podejmuje decyzję o oddaniu się w ręce policji, chodzi o kompas moralny - o kogoś, kto chce posprzątać swoje zakamarki w duszy, kto chce odkupienia i zacząć od nowa, kto chce być szczery i zrównoważyć swój kompas moralny bardziej niż cokolwiek innego. W przypadku postaci, które są od tego dalekie w serialu, daje to pewną równowagę. Musimy trochę — ale tylko trochę — pokazać, jaka decyzja jest słuszna, w przeciwieństwie do decyzji Butchera lub Homelandera, które, bądźmy szczerzy, nie są wspaniałe.

Aktor dodał, że zadał sobie pytanie, dlaczego Frenchie miał potrzebę to zrobić i dlaczego to zrobił, skoro stało się to w przeszłości.

Przeszłość zawsze nas prześladuje. Wszyscy mamy taki moment w życiu, gdy chcielibyśmy cofnąć czas i zrobić coś od nowa i być lepszym. Pytanie brzmi, co zamierzasz z tym zrobić dzisiaj? I było to interesujące i dobre pytanie do zadania sobie podczas pracy nad tym serialem.

W poprzednim sezonie twórcy rozwijali romansowy wątek Frenchiego i Kimiko, ale w tym niespodziewanie skupili się na romansie mężczyzny z Colinem. Capone wyjaśnił, że gdy zaczynał opracowywać swoją postać to czerpał inspiracje z takich artystów jak Serge Gainsbourg, David Bowie, Iggy Pop i Mick Jagger. Powiedział, że jeśli się nad tym zastanowić, seksualność tych ludzi nie jest czarna ani biała - jest gdzieś pomiędzy. Dodał, że oni są tak piękni, bo są tacy, jacy są.

I co zabawne - ja to urzeczywistniłem. Powiem ci dlaczego - ponieważ w drugim sezonie przynieśli do przyczepy koszulkę z szalonym kościanym króliczkiem, szkieletem królika. Znikąd wpadł mi do głowy pomysł - wziąłem nożyczki i po prostu przeciąłem go na krótki top. Skończyłem na planie z tym krótkim topem i pamiętam, że był na planie Eric Kripke i zapytał mnie: "Tommy, wiesz, to jest krótki top? I widzimy twój pępek?". Powiedziałem: "Frenchie to uwielbia". A on na to: "W porządku, w porządku". Może to właśnie zamanifestowało całą historię z Colinem.

Na koniec dodał, że pod koniec ta historia staje się głębsza, a scenarzyści próbują pokazać inną perspektywę i spojrzenie na genezę tej postaci i jej wewnętrznych demonów.

Oczywiście, Frenchie jest udręczoną duszą, która kroczy przez szalony świat The Boys, który jest kontrolowany przez Siódemkę. Równoważy świat z mediami i polityką, ponieważ jest outsiderem. Więc to po prostu kolejny piękny odcień do zbadania w obrazie Frenchiego. Podobało mi się to.

Webweaver zadebiutuje w The Boys

W The Boys większość supków są parodiami znanych komiksowych superbohaterów: Homelander to parodia Supermana, Soldier Boy jest parodią Kapitana Ameryki, a Queen Maeve - Wonder Woman. Teraz przyszedł czas na Spider-Mana.

W serialu postać nazywana jest Webweaverem. W 4. sezonie Butcher przeznaczył 50 tys. dolarów na narkotyki dla niego w zamian za informacje, które miały pogrążyć Petardę. Postać zadebiutuje w 6. odcinku, a serwis Discussing Film podzielił się pierwszym spojrzeniem na kostium tego supka. W podpisie możemy przeczytać, że udanie zakończył odwyk w Global Wellness Center w Malibu. Placówka została wspomniana w 3. sezonie, gdy Vought donosił, że trafiła tam Maeve, a tak naprawdę była przetrzymywana jako więzień w Wieży Siódemki.

Cate i Sam w Siódemce? Twórca komentuje

W 5. odcinki The Boys gościnnie wystąpili Maddie Phillips, Asa Germann i Link not found, czyli odpowiednio serialowa Cate, Sam i Tek Knight z Pokolenia V. Fani zaczęli się zastanawiać czy Strażnicy Godolkina dołączą do Siódemki, co skomentował showrunner, Eric Kripke.

Niezupełnie. Dla mnie to jest taki crossover i to tak ważny dla fabuły, że w pewnym sensie można stwierdzić, że ​​ludzie muszą obejrzeć Pokolenie V, aby zrozumieć, kim była ta postać. Próbuję tego unikać, jeśli mogę, aby oglądanie obu seriali nie zaczęło sprawiać wrażenia pracy domowej. Jeśli chcesz obejrzeć Pokolenie V, świetnie! Jeśli nie chcesz tego oglądać - też świetnie. Dla mnie uczynienie głównej postaci z tamtego serialu głównym bohaterem w tym serialu wydaje się być może krokiem za daleko.

Przypomnijmy, że trwają prace nad 2. sezonem Pokolenia V, a także w przygotowaniu jest spin-off, którego akcja ma się rozgrywać w Meksyku.

The Boys - premiera 6. odcinka 4 lipca na Prime Video.

