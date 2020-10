The Boys - obsada o finale 2. sezonu: "będziecie potrzebować terapii"

fot. Amazon Studios

The Boys to serial, który opowiada o grupie ludzi starających się wymierzyć sprawiedliwość na niesfornych superbohaterach. Jest to produkcja przeznaczona dla dorosłych widzów, ponieważ jest pełna brutalności, czarnego humoru i scen o zabarwieniu erotycznym. Podczas wirtualnego panelu The Boys na New York Comic Con, w którym uczestniczyła prawie cała obsada serialu, prowadząca Aisha Tyler spytała, jak fani serialu mają się przygotować na finałowy odcinek drugiego sezonu.

Możliwe, że będziecie potrzebować terapii - powiedziała Erin Moriarty wcielająca się w Starlight.

Dodała jeszcze, że epizod będzie intensywny, a niektórzy widzowie powinni poszukać osoby do emocjonalnego wsparcia. Z kolei Jessie T. Usher, który gra A-Traina również wypowiedział się w podobnym, żartobliwym tonie.

Skorzystajcie z toalety zanim zasiądziecie do oglądania tego odcinka. Myślę, że to ważne.

Podczas panelu poświęconemu The Boys wypowiadali się również pozostali członkowie obsady: Karl Urban (Billy Butcher), Jack Quaid (Hughie Campbell), Laz Alonso (Mother’s Milk), Karen Fukuhara (Kimiko), Aya Cash (Stormfront), Chace Crawford (The Deep) i Tomer Capon (Frenchie). Do rozmowy dołączył także showrunner serialu - Eric Kripke.

The Boys - zwiastun 8. odcinka

The Boys - finałowy odcinek 2. sezonu trafi na Amazon Prime Video 9 października 2020 roku.