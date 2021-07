The Boys - parodia programu informacyjnego wypełni czas oczekiwania na 3. sezon

fot. Amazon

Na 3. sezon The Boys widzowie będą musieli jeszcze poczekać, ponieważ wciąż trwają nad nim prace na planie zdjęciowym. Aby wypełnić pustkę i umilić czas oczekiwania na nową serię Amazon Studios postanowił stworzyć internetowy serial, który ma formę telewizyjnego serwisu informacyjnego. Na youtube'owy kanał Vought International, czyli (fikcyjnej) firmy, która założyła Siódemkę i zajmuje się popularyzacją licencjonowanych superbohaterów, trafił pierwszy odcinek Seven on 7 on VNN (Vought News Network). Kolejne epizody programu oraz siedem nowych newsów ze świata The Boys będą pojawiać się siódmego dnia każdego miesiąca. Nie zabraknie też zabawnych reklam w trakcie serwisu.

Serial pokazuje superbohaterów w sposób satyryczny, dlatego również Seven on 7 on VNN ma formę parodii. W pierwszym odcinku w prezentera Camerona Colemana wciela się Matthew Edison, który pojawi się również w 3. sezonie. Program informacyjny przypomina serwis Fox News i Tuckera Carlsona. Oglądamy też parodię reklamy MyPillow Mike'a Lindella. Potwierdzono także, że Hughie (Jack Quaid) będzie pracować dla Victorii Neuman. Odcinek można obejrzeć poniżej.

Showrunner serialu, Eric Kripke, odniósł się do Seven on 7 on VNN.

Od samego początku The Boys widzieliśmy Vought jako propagandową tubę – mam na myśli kanał informacyjny – VNN. W następnym sezonie zajmiemy się tymi uczciwymi i zrównoważonymi patriotami. Więc na zachętę przedstawiamy wam Seven on 7 z największą gwiazdą VNN, Cameronem Colemanem. Odcinki są w światowym kanonie, dostarczając zupełnie nowych informacji, które wypełnią lukę w historii między sezonami 2 i 3. Cieszcie się więc gorącymi ujęciami i reklamami cewników, tak jak wasi rodzice!

Na kanale Vought International znajduje się też teledysk Starlight do piosenki Never Truly Vanish, który jest hołdem złożonym Translucentowi. W superbohaterkę wciela się Erin Moriarty, która zaśpiewała w tym utworze.

W The Boys występują: Karl Urban, Tomer Kapon, Jennifer Esposito, Laz Alonso, Karen Fukuhara, Antony Starr, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Chace Crawford i Nathan Mitchell. Do obsady 3. sezonu dołączyli Jensen Ackles, Katia Winter, Sean Patrick Flanery, Nick Wechsler, Miles Gaston Villanueva i Laurie Holden.

Data premiery 3. sezonu The Boys nie została ogłoszona. Dwie pierwsze serie są dostępne na Amazon Prime Video.