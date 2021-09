The Boys - nowe informacje od Seven on 7. Reklama naśmiewa się z Disney+

fot. Amazon Prime Video

Jak każdego siódmego dnia miesiąca na youtube'owy kanał Vought International, czyli (fikcyjnej) firmy, która założyła Siódemkę, trafił nowy epizod Seven on 7. Tradycyjnie zawiera siedem nowych newsów ze świata The Boys. W roli prezentera Camerona Colemana wciela się Matthew Edison, który pojawi się w 3. sezonie.

Pierwsza informacja mówi o FBSA (Federal Bureau of Superhuman Affairs), czyli organizacji, która ma ścigać superbohaterów nie przestrzegających prawa. Pokazano oświadczenie Victorii Neuman (w tej roli Claudia Doumit), które Coleman krytykuje za to, że jej działania narażają bezpieczeństwo społeczeństwa. W pozostałych newsach możemy usłyszeć o różowej broni, superbohaterach z Siódemki otwierających restaurację fast-foodową czy tematyczny park rozrywki wspierający ludzi LGBT. Z kolei zakład psychiatryczny, w którym rozgrywały się krwawe wydarzenia w 2. sezonie, ma zostać zamieniony w Global Wellness Center prowadzony przez Vought.

Warto zwrócić uwagę na reklamę, która pojawia się w trakcie serwisu informacyjnego. Superbohaterowie z Siódemki promują platformę streamingową Vought+ podkreślając słowo "plus", co kojarzy się z Disney+.

Podczas Seven on 7 pada również informacja o teledysku do piosenki Faster, którą wykonuje A-Train. W tego bohatera, który najwyraźniej wrócił do Siódemki, wciela się Jessie T. Usher. Kobiecy głos, który słychać w refrenie należy do Aimée Proal. Przypomnijmy, że w czerwcu do sieci trafił wideoklip ze Starlight, która śpiewała (na wokalu Erin Moriarty) piosenkę Never Truly Vanish, oddającą hołd Przeźroczystemu.

W The Boys oprócz wyżej wymienionych aktorów występują również: Karl Urban, Antony Starr, Tomer Kapon, Jennifer Esposito, Laz Alonso, Karen Fukuhara i Nathan Mitchell. Do obsady nadchodzącej serii dołączyli Jensen Ackles, Katia Winter, Sean Patrick Flanery, Nick Wechsler i Laurie Holden.

Data premiery 3. sezonu The Boys nie została ogłoszona. Dwie pierwsze serie są dostępne na Amazon Prime Video.