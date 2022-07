The Boys - twórca komentuje finał i zapowiada, czego możemy spodziewać się w 4. sezonie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Amazon Prime Video

The Boys to serial Amazon Prime Video, który doczekał się 8 lipca finału 3. sezonu. W nim doszło do konfrontacji bohaterów z Homelanderem i nie wszystko poszło po myśli Chłopaków. Finał sezonu komentuje w rozmowie z Deadline Eric Kripke, showrunner produkcji.

Przede wszystkim zapowiada, że Maeve powróci jeszcze w serialu. Wielu widzów odczytało jej wątek z ostatniego odcinka jako pożegnanie. Maeve miała heroiczny moment w finale, powstrzymując Soldier Boya i ratując życia Chłopakom oraz Starlight. Pod koniec odcinka widzimy ją razem ze swoją partnerką i zdradzają nam, że nie tylko Maeve straciła swoje moce, ale też chcą udać się do miejsca, gdzie Homelander ich nie znajdzie. Wielu widzów odczytało ten fragment jako pożegnanie bohaterki, ale Kripke zapowiada, że Maeve powróci. Zdradził, że serial nie zakończy się bez ponownego zobaczenia postaci na ekranie.

W komiksie Maeve bohatersko umiera poświęcając się i ratując Starlight przed Homelanderem. Kripke nie chciał jednak tego dla Maeve w serialu. Podkreśla, że chociaż serial jest brutalny i uwielbia elementy gore, to też jednak bohaterka dokonała właściwych moralnie wyborów i nie zasłużyła na śmierć. Nie chciał też wpisywać się w trend Bury Your Gays (trop, w którym postacie LGBT umierają lub są usuwane z historii, ponieważ traktowane są jako bardziej zbędne w danej opowieści), bo postać jest biseksualna i skoro mogła dostać szczęśliwe zakończenie, to zdaniem twórcy warto było skorzystać z tego logicznego rozwiązania.

Amazon Prime Video

Mamy też komentarz twórcy do sceny, w której Homelander laserami z oczu zabija przy tłumie swoich zwolenników mężczyznę, który rzucił w jego syna butelką. Dziennikarz Deadline skojarzył to ze słowami prawnika Donalda Trumpa, że ten może zastrzelić kogoś na Piątej Alei i nie straci głosów. Twórca potwierdza, że to było inspiracją dla tej sceny.

Czy moglibyśmy pójść z Homelanderem tak daleko, by dosłownie mógł zabić kogoś na Piątej Alei, a potem dostać za to brawa? To zabawne. W momencie, gdy to pisaliśmy, czuliśmy, że jest to napędzane satyrą, ale prawdą jest, że im straszniej zachowują się politycy, tym bardziej stają się popularni wśród swoich fanów.

Twórca zdradza, że w wielu odcinkach 3. sezonu mamy wskazówki dotyczące tego, dokąd dalej pójdzie serial przy okazji czwartej odsłony.

Sprawy przybierają coraz bardziej przerażający obrót, a ludzie zdają się temu przyklaskiwać. Myślę więc, że to jest zdecydowanie punkt, do którego zmierzamy.

Dodał też, że jedną z kończących komiks fabuł jest ta związana z wiceprezydentem, który przejmuje władze i działa razem z Vought.

Przesuwamy nasze szachownice, aby rozegrać wersję tej historii, ponieważ wydaje się, że jest to najwyższa możliwa stawka, zwłaszcza, że Homelander staje się coraz bardziej oderwany od rzeczywistości.

Kripke zapowiada też, że chcą stworzyć wokół The Boys uniwersum. Zapowiedzianym od dłuższego czasu jest projekt, którego historia rozgrywa się w college'u przeznaczonym dla młodych superbohaterów, który jest prowadzony przez Vought International. Wydarzenia w nim mają nawiązywać do 3. sezonu i wprowadzać nas do 4. sezonu głównego serialu. Na ten moment nie znamy jednak daty premiery.