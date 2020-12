The Callisto Protocol - zobacz zwiastun nowego horroru twórcy Dead Space

fot. Striking Distance

Debiutanckie studio Striking Distance, na którego czele stoi Glen Schofield, człowiek odpowiedzialny za serię Dead Space prezentuje premierowy zwiastun swej pierwszej produkcji - gry The Callisto Protocol. Tytuł będzie grą przeznaczoną wyłącznie dla jednego gracza i jak pokazuje zwiastun, będzie to klasyka gatunku horroru, zbliżona klimatem do pierwszej odsłony serii Dead Space.

Premierowe wideo pokazano w nocy na TGA i jest to w całości animacja CGI bez żadnego fragmentu rozgrywki. Tutaj nie ma się co dziwić, bo sama gra jest na dość odległym etapie prac i twórcy planują najwcześniej wypuścić ją na rynek dopiero w 2022 roku. Gra ukaże się na PC i "wiodących na rynku konsolach", co najpewniej oznacza PS5 oraz XSX/S.

Akcja The Callisto Protocol osadzona jest w roku 2320 roku na księżycu Jowisza zwanym Kalisto. Gracze trafiają do więzienia o zaostrzonym rygorze, z którego będą usiłowali uciec oraz przeżyć.