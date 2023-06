The Chosen One - zwiastun serialu. To adaptacja komiksu American Jesus Marka Millarda.

fot. Netflix

Trwają przygotowania Netflixa do wydania projektu pod tytułem The Chosen One, będącego owocem współpracy z autorem komiksu American Jesus, Markiem Millarem oraz jego Millarworld. Właśnie opublikowano długo wyczekiwany zwiastun nadchodzącego serialu.

W obsadzie zobaczymy m.in. Tenocha Huertę (Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu, Noc oczyszczenia: Żegnaj Ameryko, Narcos: Meksyk) oraz Diannę Agron (Glee, Jestem numerem cztery, Burleska).

Showrunnerami i producentami wykonawczymi są Everardo Gout i Leopoldo Gout.

Premiera serialu The Chosen One 16 sierpnia 2023 roku na Netflix.

Zobacz zwiastun:

The Chosen One - fabuła

Historia przedstawia 12 letniego chłopca, Jodiego, który pewnego dnia odkrywa, że ma te same moce, co Jezus Chrystus. Chłopiec zachwycony zdolnościami, zaczyna je rozwijać. Niezwykłe wydarzenia powodują, że chłopiec i jego znajomi wyruszają w podróż przez region Baja. Ta podróż może zmienić ich rzeczywistość i wszystko w co, dotąd wierzył świat.