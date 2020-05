The Conners - koronawirus będzie miał wpływ na fabułę 3. sezonu serialu

Serial The Conners pojawi się 5 maja na antenie stacji ABC z finałowym odcinkiem 2. sezonu. W czasie obecnie szalejącej pandemii koronawirusa wiele produkcji telewizyjnych jest wstrzymywanych, a ich sezony są skracane. Okazuje się, że w przypadku The Conners pandemia będzie miała spory wpływ również na fabułę kolejnej odsłony. W rozmowie z portalem TV Line producent wykonawczy serialu, Bruce Helford stwierdził, że to program, który odzwierciedla rzeczywistość, wobec tego w 3. sezonie zobaczymy jak członkowie tytułowej rodziny podejmują pracę, której nikt nie chce ze względu na niebezpieczeństwo zarażenia koronawirusem. Bruce Rasmussen, również producent wykonawczy serii, zdradził, że ze względu na epidemię Dan może uzyskać odroczenie spłaty swojego kredytu hipotecznego.

Dla przypomnienia produkcja opowiada o losach członków tytułowej rodziny, w których wcielają się John Goodman, Laurie Metcalf, Sara Gilbert, Lecy Goranson i Michael Fishman.