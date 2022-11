The Continental - serial ze świata Johna Wicka w Amazon Prime Video. Podpisano umowę

fot. materiały prasowe

Jak donosi Deadline, platforma streamingowa Amazon Prime Video podpisała umowę z Lionsgate Television na światową dystrybucję serialu The Continental. Oznacza to, że serial zadebiutuje w tym serwisie w 2023 roku we wszystkich krajach, w których jest on dostępny za wyjątkiem Izraela i Bliskiego Wschodu. Innymi słowym w Polsce obejrzymy ten serial właśnie na tej platformie. W USA natomiast premiera odbędzie się w platformie Peacock, która jest dostępna tylko w tym kraju.

The Continental - o czym jest serial?

Jest to wyjątkowe spojrzenie na genezę sieci hotelu Continental, które znamy z serii John Wick. To one są bezpiecznym schronieniem dla wszystkich zawodowych zabójców. Historia opowiadana jest z perspektywy menadżera hotelu młodego Winstona Scotta (Colin Woodell, w filmie grał go Ian McShane) i jest ona osadzona w latach 70. w Nowym Jorku. Bohater będzie zmagać się z demonami z przeszłości, gdy jednocześnie będzie chciał przejąć władze nad hotelem.

W obsadzie są też Ayomide Adegun (młody Charon), Peter Greene (wujek Charlie), Mel Gibson (Cormac), Ben Robson (Frankie), Hubert Point-Du Jour (Miles), Jessica Allain (Lou), Mishel Prada (KD) i Nbung Kate (Yen).

Greg Coolidge i Kirk Ward są scenarzystami, showrunnerami i producentami wykonawczymi The Continental. Albert Hughes wyreżyserował pierwszy i trzeci odcinek, a Charlotte Brandstrom stanęła za kamerą drugiego. Wszystko nadzorowali współtwórcy uniwersum Chad Stahelski i David Leitch. Ich grupa kaskaderów z 87Eleven pracował przy serialu.

Dokładna data premiery serialu nie została ustalona.