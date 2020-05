The Continental - serialowy spin-off pokaże świat Johna Wicka z innej perspektywy

The Continental to serial akcji osadzony w uniwersum Johna Wicka, którego akcja rozegra się w hotelu, który jest bezpieczną oazą dla wszystkich zawodowych zabójców. Chris Collins jest scenarzystą i showrunnerem serialu. Chad Stahelski, David Leitch i Derek Kolstad, współtwórcy filmowej serii są producentami wykonawczymi.

Teraz sam Stahelski skomentował w jednym z wywiadów, że serial pokaże widzom tytułowy hotel nieco szerzej i otrzymamy inną perspektywę na świat Johna Wicka.

The Continental przedstawi zupełnie inną perspektywę dla tego świata, będzie to z punktu widzenia innych postaci i zobaczymy, jak szeroki jest ten świat. Podczas gdy w filmie John Wick śledzimy zaledwie tydzień z życia tej postaci, dla której wszystko wymyka się spod kontroli, producenci i scenarzyści podchodzą do serialu zupełnie inaczej, mają odmienną strukturę osi czasu oraz inne spojrzenie na postaci. Opowiedzą o tym, jak głęboko sięga ten świat i nie chodzi tylko o zabójców, ale o wszystko, co jest w nim zawarte. Poznamy historię pochodzenia wielu postaci, które widzieliśmy w filmach o Johnie Wicku. Nie będzie to jednak pokazane z perspektywy tego bohatera.

Co warto jednak podkreślić, nie wyklucza to udziału w serialu tego bohatera. Dowiedzieliśmy się, że może pojawić się on na ekranie osobiście lub jego działania zdeterminują niektóre wydarzenia w serialu. Tak czy inaczej, ma się ukazać w serialu zupełnie inna historia. Stahelski stanie za kamerą pilota serialu. Data premiery nie jest na razie znana.