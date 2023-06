The Continental - zdjęcie Mela Gibsona ze spin-offa Johna Wicka. Twórcy bronią angażu aktora

fot. materiały prasowe

Basiln Iwanyk i Allen Hughes, czyli producenci serialu The Continental w rozmowie z IGN omówili kwestię angażu Mela Gibsona, którego obecność w obsadzie była krytykowana w mediach społecznościowych przez fanów uniwersum. Dziennikarz IGN więc zapytał ich wprost: czy żałowali jednak angażu i mieli wątpliwości w tej kwestii.

The Continental - Mel Gibson w obsadzie

Iwanyk przyznaje otwarcie, że w ogóle nie poddawali pod wątpliwość tego castingu. Ich zdaniem Mel Gibson pasuje do tej roli wyśmienicie. Tłumaczą, że opierając się na starszych filmowych rolach Gibsona, aktor mógł wnieść do roli w serialu to, czego dokładnie w nim potrzebowali i co planowali dla tej postaci. Wciela się on w Cormaca, szefa tytułowego hotelu, w którym będzie rozgrywać się akcja.

- Nie sądzę, by inny aktor pasowałby lepiej do tej roli. Tak to ujmę. Opierajam ten wniosek na jego talencie i doświadczeniu.

fot. IGN

Fani w mediach społecznościowych krytykują ten casting z uwagi na dawne afery z Melem Gibsonem. W 2006 roku został oskarżony o jazdę pod wpływem alkoholu. Potem nagrano, jak wykrzykuje antysemickie słowa, a zdarzały mu się wypowiedzi rasistowskie i homofobiczne. W 2011 roku też wyciekła informacja o tym, że podobno bił swoją byłą dziewczynę.

The Continental - premiera serialu w USA odbędzie się we wrześniu 2023 roku. Data premiery w Polsce nie jest znana.