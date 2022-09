The Crown - prace nad 6. sezonem mają zostać wstrzymane. Powodem śmierć królowej

fot. Netflix

Jak donosi Deadline, Peter Morgan, twórca i scenarzysta serialu The Crown, napisał w mailu do dziennikarzy, że produkcja 6. sezon ma zostać wstrzymana na jakiś czas z szacunku dla zmarłej królowej Elżbiety II. Co jeszcze napisał dziennikarzom?

The Crown - komentarz Petera Morgana

- The Crown to list miłosny do niej i na ten moment nie mam nic do dodania. Tylko cisza i szacunek. Oczekuję, że wstrzymany pracę z szacunku do niej.

Przypomnijmy, że Peter Morgan był też scenarzystą filmu Królowa z 2006 roku, który również opowiadał o Elżbiecie II. Wówczas w tę rolę wcielała się Helen Mirren.

Dziennikarz przypomina, że kiedyś Stephen Daldry, reżyser początkowych odcinków The Crown, powiedział w 2016 roku, że jeśli kiedyś królowa odejdzie, muszą wówczas wstrzymać prace. To jego zdaniem byłby hołd dla niej i oznaka szacunku.

W serialu w rolę królowej Elżbiety II występowały Claire Foy, Olivia Colman oraz Imelda Staunton. Widzowie jeszcze nie znają tej ostatniej, która zadebiutuje w 5. sezonie. Jego premiera w listopadzie 2022 roku w Netflixie.