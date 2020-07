The Crown dostaje 6. sezon. Lepsze życie i Ramy z kolejnymi seriami

źródło: netflix

Netflix po zaledwie sześciu miesiącach po ogłoszeniu, że 5. sezon serialu The Crown będzie ostatnim zmienia zdanie i teraz to 6. seria ma być tą finałową odsłoną. Według streamingowego giganta, aby oddać sprawiedliwość bogactwu i złożoności tej historii należało wrócić do pierwotnego planu i zrobić sześć sezonów. Dla przypomnienia serial skupia się na panowaniu Elżbiety II od śmierci jej ojca do czasów obecnych i dotyczy nie tylko samej królowej, ale także okresu historycznego, w którym rządzi.

fot. FX

Natomiast FX zamówiło 5. sezon serialu Lepsze życie. Fabuła produkcji skupia się na aktorce, która wychowuje trzy córki. Kobieta stara się zrównoważyć chęć pracy w Hollywood z życiem samotnej matki. W roli głównej występuje Pamela Adlon. Ponadto Hulu zamówiło 10-odcinkowy, 3. sezon serialu Ramy. Głównym bohaterem produkcji jest Amerykanin pochodzenia egipskiego, który mieszka w podzielonej politycznie dzielnicy New Jersey. Serial ma na celu ukazanie nowej perspektywy na ekranie – poznamy punkt widzenia społeczności muzułmańskiej, która uważa, że ​​życie jest testem moralnym, a także pokolenia millenialsów, które uważa, że ​​życie nie ma żadnych konsekwencji.