The Crown w ogniu krytyki. Twórcy i obsada bronią serialu

fot. Netflix

Twórca The Crown Peter Morgan i jego nowi członkowie obsady Elizabeth Debicki i Dominic West stanęli w obronie serialu dramatycznego Netflixa. Produkcja zmierzyła się z niemałą krytyką oraz zarzutem, że wykorzystuje losy rodziny królewskiej oraz żeruje na śmierci księżnej Diany. Stanowisko to wywodzić się miało m.in. z bliskiego środowiska nowo koronowanego króla Karola. Przyjaciel władcy określił serial jako "wyzyskujący" i oskarżył platformę Netflixa o to, że "nie ma skrupułów w maglowaniu reputacji ludzi", w tym przypadku również zmarłej królowej Elżbiety. Peter Morgan oraz aktorzy Elizabeth Debicki, Dominic West i Lesley Manville zabrali głos w tej sprawie.

The Crown - twórcy bronią serialu

5. sezon The Crown przedstawi niektóre z najbardziej burzliwych dziejów rodziny królewskiej w latach 90., w tym gorzki i bardzo nagłośniony rozwód księcia Karola i księżnej Diany. Morgan, broniąc serialu i nowego sezonu, wskazał, że nie będzie on wymierzał ciosy w obecnego króla.

Myślę, że wszyscy musimy zaakceptować, że lata 90. były trudnym okresem dla rodziny królewskiej, a król Karol prawie na pewno będzie miał bolesne wspomnienia z tego okresu. Ale to nie oznacza, że z korzyścią dla perspektywy czasu, historia będzie niemiła dla niego, lub monarchii. Program z pewnością taki nie jest. Mam ogromne współczucie dla człowieka w jego położeniu.

Debicki natomiast podkreśliła skrupulatność twórców i całej ekipy filmowej. Według niej i Westa wszyscy na planie są oddani tej historii i traktują ją zupełnie poważnie.

Lesley Manville opowiedziała również o pracy i wpływie krytyki na 6. sezon:

Nadal zajmujemy się scenariuszami. Nic się nie zmieniło. Mamy do czynienia z latami 90. Czyjeś uczucia związane z tym, co przeszedł cały naród, są czymś w rodzaju prywatnej sprawy. Oczywiście, dużo ze sobą rozmawiamy [o tym]. Ale faktyczny proces tworzenia programu jest taki sam.

The Crown sezon 5. zadebiutuje 9 listopada na Netflixie.