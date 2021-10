The Crown - zdjęcia z planu 5. sezonu. Debicki jako księżna Diana

Nowe zdjęcia z planu 5. sezonu The Crown pokazują starszych aktorów, którzy przejęli role znane z poprzednich serii. Widzimy na fotkach Dominica Westa w roli księcia Karola oraz Elizabeth Debicki jako księżną Dianę. Zdjęcia pokazują rodzinę w komplecie, więc towarzyszą im książęta.

The Crown 5 - zdjęcia z planu

W obsadzie 5. sezonu są również Jonathan Pryce (Gra o tron) jako książę Filip, Lesley Manville (Nić widmo) jako księżna Małgorzata, Olivia Williams (Ojciec) jako Camilla Parker oraz Imelda Staunton jako królowa Elżbieta.

Przypomnijmy, że The Crown opowiada o życiu królowej Elżbiety od 1947 roku aż do czasów współczesnych. Z uwagi na to, że historia rozgrywa się na przestrzeni dekad, główną bohaterkę grały różne aktorki. Do tej pory grały ją Claire Foy oraz Olivia Colman. Natomiast w młodszą wersję Elżbiety wcielała się Verity Russell.

The Crown - premiera 5. sezonu w Netflixie odbędzie się w listopadzie 2022 roku.