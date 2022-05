The CW kasuje siedem seriali i zamawia sezony trzech nowych. Wśród nich Gotham Knights i spin-off Supernatural

fot. materiały prasowe

The CW ogłosiło czystki, jakich dokonało po sezonie serialowym 2021/22. Otóż z programu stacji zniknie siedem produkcji, które zostały skasowane. Wśród nich znajdziemy między innymi seriale Naomi, Dynastia oraz Czarodziejki. Poniżej prezentujemy pełną listę.

Przy tym The CW ogłosiło zamówienie na pełne sezony trzech projektów. Pierwszy z nich to The Winchesters, czyli spin-off produkcji Supernatural. Serial opowiada o losach rodziców Deana i Sama Winchesterów, Mary i Johna, w ich młodości jako łowców potworów.

Drugim projektem jest Gotham Knights, czyli nowa seria DC oparta na komiksach pod tym samym tytułem. Akcja produkcji rozpoczyna się w momencie morderstwa Batmana. Adoptowany syn Bruce'a Wayne'a wchodzi w nieoczekiwany sojusz z dziećmi wrogów Mrocznego Rycerza, które zostają oskarżone o zbrodnię. Razem walczą o oczyszczenie z zarzutów.

Trzecim zamówionym projektem jest Walker: Independence, spin-off serialu Walker. Akcja produkcji dzieje się w XIX wieku i przedstawia losy Abby Walker, przodkini Strażnika Teksasu, Cordella Walkera.

fot. The CW

The CW - skasowane seriale: